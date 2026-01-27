País asiático elimina visa para colombianos: Podrán tener estancia de hasta 90 días

Una noticia de alto interés recibieron los ciudadanos colombianos que contemplan viajar a Asia. Los gobiernos de Colombia y Mongolia oficializaron la entrada en vigencia de un acuerdo bilateral que elimina el requisito de visado para estancias de corta duración en territorio mongol, una medida que busca facilitar la movilidad y fortalecer las relaciones entre ambas naciones.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó la aplicación de este convenio, el cual representa un paso relevante en el proceso de consolidación de los vínculos diplomáticos y de cooperación con Mongolia. Según precisó la Cancillería, el acuerdo permite que los ciudadanos colombianos ingresen, permanezcan y salgan del país asiático sin necesidad de tramitar una visa, siempre que la duración de la estancia no supere los 90 días.
La exención de visado está dirigida exclusivamente a visitas temporales y no autoriza la realización de actividades remuneradas. En consecuencia, quienes tengan la intención de trabajar en Mongolia deberán cumplir con los requisitos migratorios y laborales establecidos por las autoridades de ese país, conforme a su legislación vigente.
De acuerdo con la información oficial, el beneficio aplica para una amplia gama de propósitos. Entre ellos se incluyen los viajes turísticos, la participación en actividades académicas como programas de estudio, intercambios o capacitaciones, así como la realización de trámites administrativos o judiciales. También se contempla la asistencia a eventos culturales, deportivos y académicos, además de desplazamientos por motivos de negocios o coberturas periodísticas, siempre dentro del límite de tiempo establecido por el acuerdo.
Desde una perspectiva diplomática, el Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que esta decisión constituye un avance significativo en la relación bilateral, al promover el contacto directo entre los ciudadanos de ambos países. Asimismo, se espera que la medida contribuya a dinamizar sectores estratégicos como el turismo, la educación y el comercio, al reducir barreras administrativas y facilitar los intercambios.