Paloma Valencia propone refinanciación de deuda y austeridad para enfrentar crisis fiscal

La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia aseguró que, de llegar a la Casa de Nariño, plantea refinanciar la deuda con organismos multilaterales y conseguir un empréstito que permita estabilizar las cuentas.
Valencia advirtió que Colombia pasaría de una deuda de cerca de $800 billones a alrededor de $1.200 billones, con tasas de interés más altas y un déficit fiscal que podría oscilar entre $65 y $85 billones.
La congresista defendió una estrategia basada en el crecimiento económico y la reducción de impuestos: “Hoy estamos sacrificando crecimiento económico por impuestos. Estamos expulsando inversión y empleo”, dijo en entrevista con Caracol Radio.
En esa línea, cuestionó que Colombia tenga una de las cargas tributarias más altas de la OCDE, lo que —según dijo— resta competitividad frente a economías desarrolladas y desincentiva la inversión extranjera.
Valencia planteó que el aumento del recaudo en el corto plazo vendría de medidas administrativas en la DIAN, como beneficios de auditoría y rebajas de intereses para facilitar el pago de deudas tributarias.
También mencionó la necesidad de revisar casos de alto impacto fiscal, como el de Reficar, aunque aclaró que cualquier decisión debe basarse en análisis jurídicos detallados.
En materia de gasto, la senadora fue enfática en que no eliminaría programas sociales, pero sí impulsaría una reducción del tamaño del Estado: Cierre y fusión de entidades, disminución de ministerios y recorte del gasto de funcionamiento
“Tenemos que reducir drásticamente el gasto del Estado porque no hay más opciones”, afirmó.
Críticas a Ecopetrol y rechazo a venta de activos
Valencia lanzó fuertes cuestionamientos a la situación de Ecopetrol, señalando una caída en su valor accionario superior al 40 % y una reducción sostenida en utilidades.
“La empresa está en los huesos. La han endeudado y las utilidades no provienen de la operación”, sostuvo.
Además, rechazó la posibilidad de vender activos estratégicos como la filial en Estados Unidos, al considerar que podrían ser clave para la recuperación financiera de la compañía.
La precandidata también mencionó acercamientos con figuras como Iván Duque, aunque sin oficializar apoyos, y destacó que economistas y dirigentes como Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, Enrique Peñalosa y David Luna han venido acompañando discusiones programáticas.
Valencia concluyó que el principal desafío del próximo gobierno será evitar un escenario de impago:
“La situación fiscal no es menor. Colombia está muy cerca de un default”.
Con este diagnóstico, la precandidata pone el énfasis de su propuesta en disciplina fiscal, reactivación económica y reconfiguración del Estado.