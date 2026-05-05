Panamá, el nuevo foco de inversionistas del mercado inmobiliario por su estabilidad macroeconómica y beneficios fiscales

La búsqueda de activos refugio se ha convertido en la mayor prioridad para muchas familias en Colombia y Latinoamérica, quienes ven con preocupación cómo se han ido devaluando sus monedas en un contexto de mayor presión inflacionaria.
Es así como Panamá se ha consolidado como un destino estratégico al combinar una economía dolarizada con un marco legal favorable.
Cabe destacar que el país cerró el año pasado con un crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB) del 4,4 %, consolidándose como una de las economías más robustas de la región, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).
En esta misma línea, el reporte especializado Panama Property Market Forecast 2025 revela que los rendimientos brutos de los inmuebles oscilan entre el 6,8 % y el 9,5 %. De hecho, el 8 % se consolida como el punto medio de rentabilidad más aceptado para propiedades residenciales con ubicación estratégica en la capital.
Factores como estos, sumados a la baja inflación, la creciente atracción de diferentes tipos de turistas y su estabilidad jurídica, llevó a los fundadores de A&P Group a concentrar gran parte de sus esfuerzos en este mercado, mediante una estrategia que busca prestar una asesoría integral para inversionistas colombianos y latinoamericanos.
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“Hoy Panamá ofrece una combinación muy atractiva para cualquier inversionista, en gran medida por su estabilidad económica, facilidad migratoria y por tener una menor barrera de entrada. Esto lo convierte en una alternativa estratégica para aquellos que buscan diversificar su capital en dólares más allá de los mercados tradicionales como EE. UU.”, explica Carolina Arenas.
Por su parte, Roberto Arenas añade que el caso panameño resulta particularmente atractivo para inversionistas colombianos y latinoamericanos por tres razones clave:
La primera responde a un entorno donde monedas como el peso colombiano han enfrentado ciclos de devaluación, “por lo que invertir en activos denominados en dólares se convierte en una estrategia vital de protección patrimonial”, asegura Arenas.
Lo segundo es que Panamá ofrece un entorno fiscal altamente atractivo para inversionistas internacionales. El país cuenta con exenciones de impuesto sobre la propiedad para proyectos nuevos dependiendo del monto de inversión, no grava herencias ni donaciones, y opera bajo un sistema de tributación territorial, lo que significa que los ingresos generados fuera del país no están sujetos a impuestos locales.
Este esquema permite optimizar la carga fiscal de manera significativa frente a otros mercados, especialmente en estrategias de diversificación y protección patrimonial.
Finalmente, Panamá destaca por ofrecer opciones de residencia altamente accesibles. Por un lado, una inversión inmobiliaria a partir de US$300.000 abre la puerta para obtener la residencia legal; por otro, quienes certifican una pensión superior a los US$1.000 mensuales pueden acogerse a la reconocida Ley de Pensionados, la cual otorga múltiples beneficios fiscales y comerciales.
Estas facilidades han consolidado al país como uno de los destinos predilectos para el retiro de estadounidenses, canadienses y europeos, atraídos por ofrecer una gran calidad de vida, clima privilegiado y alta competitividad en costos.