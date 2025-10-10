Parques de Disney en Estados Unidos tuvieron ajustes en sus tarifas: así quedaron los nuevos precios

Recientemente, Disney, a través de un comunicado difundido por medios estadounidenses, anunció aumento en los precios de las boletas para ingresar a Disneyland, en California, y Walt Disney World, en Florida.
Según se conoció, en el caso de Disneyland, el aumento en los valores será inmediato en algunos tickets, pero en Walt Disney World se aplicará a partir del próximo año y durante las fechas de mayor demanda.
De acuerdo con la compañía, los incrementos tienen que ver con el alza en los costos operativos y la creciente demanda durante los días festivos de mayor afluencia, como Thanksgiving, Navidad y Año Nuevo.
“Nuestro compromiso de crear experiencias mágicas para todos sigue estando en el corazón de lo que hacemos, y eso nunca cambiará”, señaló Disney en un comunicado.
Nuevas tarifas
Así las cosas, Disneyland tendrá aumentos significativos durante las fechas de fin de año, especialmente en la semana de Acción de Gracias, del 24 al 29 de noviembre, y en el periodo navideño, del 20 de diciembre al 3 de enero.
Durante estas fechas, las entradas de un día para uno solo de sus parques pasarán de US$199 a US$224.
Es crucial tener en cuenta que Disneyland tiene seis niveles de precios, según la afluencia del público. Estos aumentarán entre US$3 y US$7 en promedio. La entrada más barata seguirá costando US$104 durante las temporadas de menor afluencia, en las que no habrá cambios.
Por otro lado, Walt Disney World tendrá ajustes en sus tarifas, pero no de inmediato; el aumento se dará en octubre de 2026 y se aplicarán de manera dinámica, es decir, los boletos serán más costosos durante los días festivos o fines de semana de alta demanda. No obstante, se mantendrán en los precios base durante las temporadas bajas.
Otra novedad de Disney es que los pases anuales también tendrán incrementos, por lo que Inspire Key pasará de US$1.749 a US$1.899, y Believe Key, de US$1.374 a US$1.474. Además, el Lightning Lane Multi Pass pasará de US$32 a US$34 dólares, y los días de mayor demanda el costo será de US$40. Estos nuevos precios ya aplican.