En Colombia, las opciones de turismo y hospedaje cada vez son más amplias y atractivas. De hecho, en las diferentes zonas del país, ofrecen una variada gama de opciones de hospedaje que se adaptan a todos los gustos y presupuestos, desde hoteles boutique o de lujo hasta la inmersión en la naturaleza del glamping.
El glamping es un tipo de alojamiento que combina la experiencia de acampar al aire libre con el lujo y las comodidades de un hotel de alta calidad. El término proviene de la fusión de las palabras en inglés ‘glamour’ y ‘camping’ (acampada).
Este tipo de alojamiento les permite a los huéspedes y/o viajeros conectar con la naturaleza y disfrutar de bosques, montañas, playas, etc.
Por lo general, estos espacios son en estructuras singulares y cómodas (yurtas, domos geodésicos, cabañas en árboles, etc.), y allí ofrecen servicios y comodidades de lujo como: camas king size, baño privado completo, electricidad, iluminación y, a veces, climatización. También, mobiliario elegante y decoración cuidada, y en algunos casos nevera, bar y jacuzzis.
En el país, en unos 11 departamentos se ofrece este tipo de alojamiento. Incluso, cerca de Bogotá, en municipios de Cundinamarca, hay varias opciones.
Glampings cerca de Bogotá
1. King Dome Glamping – Guatavita, Cundinamarca
Está ubicado frente al embalse del Tominé en el municipio de Guatavita, en la finca El Llanito, vereda de Chaleche, a 1 hora y 30 minutos de Bogotá.
Cuentan con domos sencillos y dúplex, todos con terraza y baño privado, zona de parqueo y decoración tipo náutica. Los precios van desde $400.000 por noche.
2. Guaia Terra Glamping – Pacho, Cundinamarca
Es un glamping de lujo, ubicado en la vereda La Cabrera, en el municipio de Pacho y cerca de Zipaquirá. En el lugar, el clima es templado y se puede disfrutar de paisajes hermosos.
Ofrecen domos hexagonales con vista panorámica, servicio de ducha de agua caliente, baño privado, ventilador y cafetera. Las tarifas van desde los $275.000 y está a unas dos horas de Bogotá.
3. Bajo El Cielo Glamping – San Francisco, Cundinamarca
Queda a una hora y 10 minutos de Bogotá, a unos 29 km del aeropuerto El Dorado.
Desde los glampings disponibles se puede disfrutar de vistas hermosas y ofrecen desayuno a la habitación. Hay agua caliente, aire acondicionado, baño privado y jacuzzi/bañera de hidromasaje.
En el hotel también hay restaurante, juegos de mesa, parqueadero y se admiten mascotas por un valor adicional. Los precios van desde los $480.000.
4. Fantasía Glamping – Bogotá km 11 vía Choachí, Cundinamarca
Tiene vistas a la montaña, dispone de alojamiento con bicicletas gratis, jardín y terraza, y está ubicado a unos 4,4 km de Cerro de Monserrate.
Este tented camp ofrece parqueadero privado sin costo adicional y desayuno americano. Hay bar y restaurante. Las tarifas por noche van desde los $360.000.
5. Ocobos Glamping – La Vega, Cundinamarca
Queda ubicado a 1 hora y 24 minutos de Bogotá. Tiene bungalows con vistas a la montaña, el río y/o el lago; hay terraza, bar y parqueadero.
Ofrecen desayuno americano, juegos de mesa y bañera de hidromasaje. Los precios por noche van desde los $467.000.
Ten en cuenta que los precios en estos glampings son por pareja y pueden variar dependiendo de la temporada, el tipo de habitación, y los servicios o huéspedes adicionales.