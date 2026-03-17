Pasaporte en Colombia ya se puede sacar sin cita: Estos son los requisitos

De acuerdo con la Cancillería, el pasaporte en Colombia ya se puede sacar sin cita, atendiendo las solicitudes de facilitar la expedición del trámite y en el marco del cambio de modelo de emisión de este documento.
El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró que la expedición del pasaporte es un trámite personal que no requiere intermediarios ni tramitadores.
Al tiempo que dejó en claro que el pasaporte en Colombia ya se puede sacar sin cita, por lo que los ciudadanos pueden realizar el trámite directamente en las sedes oficiales, evitando costos adicionales o posibles fraudes.
En Bogotá, los ciudadanos pueden acercarse a la sede centro, ubicada en la Calle 12C No. 8-27, o a la sede norte, en la Avenida 19 No. 98-03, en horario de atención de 7:00 a. m. a 3:00 p. m., “donde podrán realizar el trámite y acceder al descuento presentando su certificado electoral”, dijo la Cancillería.
Pasaporte en Colombia ya se puede sacar sin cita y tendrá importante descuento
El pasaporte en Colombia ya se puede sacar sin cita teniendo en cuenta también que el trámite quedó en manos del Gobierno en asocio con el gobierno de Portugal.
Así mismo la Cancillería recordó que los ciudadanos que participaron en las elecciones al Congreso realizadas el pasado 8 de marzo y cuenten con su certificado electoral podrán obtener un 10 % de descuento en la expedición de su pasaporte.
“Para acceder a este beneficio, los interesados deberán presentar el certificado de votación correspondiente al momento de realizar el trámite en las oficinas autorizadas”, agregó la Cancillería.
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Además de que el pasaporte en Colombia ya se puede sacar sin cita, la Cancillería confirmó que los tiempos de entrega se mantienen en hasta un día para el trámite, incluyendo aquellos que van a renovarlo.