Credifamilia fortalece financiación a constructoras: Créditos de vivienda serán más fácil y seguros

La recuperación del mercado de vivienda en Colombia continúa enfrentando desafíos. Aunque el sector ha mostrado señales de estabilización en algunos segmentos, el acceso al financiamiento, los tiempos de desembolso y las necesidades de liquidez de las constructoras siguen siendo factores determinantes para mantener el ritmo de ejecución de los proyectos, especialmente en los desarrollos de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP).
En este contexto, Credifamilia anunció el fortalecimiento de su línea de crédito comercial para constructoras, una estrategia con la que espera consolidar su participación como aliado financiero del sector inmobiliario. La entidad proyecta aprobar cerca de $100.000 millones en créditos y desembolsar alrededor de $40.000 millones durante los próximos 12 meses, recursos que estarán dirigidos a atender necesidades de liquidez en las etapas finales de ejecución y cierre de proyectos.
El anuncio se da en un momento en el que la compañía también celebra 15 años de operación, periodo durante el cual ha desembolsado más de $1,2 billones en créditos y ha acompañado a más de 25.000 hogares colombianos en el proceso de adquisición de vivienda.
En entrevista con Valora Analitik, el presidente de Credifamilia, Luis Eduardo Cuéllar, explicó que esta nueva apuesta responde a una necesidad identificada entre las constructoras que desarrollan proyectos VIS y VIP, las cuales suelen enfrentar presiones de caja antes de recibir recursos provenientes de subsidios, desembolsos hipotecarios o devoluciones tributarias.
Credifamilia busca convertirse en un aliado financiero para las constructoras
De acuerdo con Cuéllar, la nueva línea de banca comercial fue diseñada para atender momentos específicos del desarrollo de los proyectos inmobiliarios, cuando las constructoras requieren recursos de corto plazo para culminar las obras y entregar las viviendas.
«Lo que buscamos es solucionar las fricciones de liquidez que aparecen en los momentos más críticos de los proyectos, especialmente cuando se llega a las etapas de entrega. En ese momento hay recursos que ya están comprometidos y que van a ingresar, como desembolsos de créditos hipotecarios, subsidios o devoluciones de impuestos, pero todavía no hacen parte de la caja del proyecto. Nosotros inyectamos esos recursos para que las constructoras puedan cerrar sus proyectos sin contratiempos», explicó el directivo a Valora Analitik.
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Según el presidente de Credifamilia, el objetivo no es reemplazar la financiación tradicional para construcción, sino complementar las soluciones que ya ofrecen los bancos comerciales.
«No competimos con el crédito constructor tradicional. Somos un complemento de esa financiación. Nuestros créditos comerciales permiten atender necesidades específicas, como pagar prorratas, pólizas de seguros, seguros decenales, liberar cupos de crédito para iniciar nuevos proyectos o fortalecer el capital de trabajo en momentos puntuales», afirmó.
La entidad ofrece créditos que pueden alcanzar hasta $7.000 millones por proyecto, con plazos de hasta un año y condiciones de mercado propias de un establecimiento de crédito vigilado.
Actualmente, Credifamilia ya ha financiado más de 20 proyectos durante la primera etapa de su banca comercial.
Para Cuéllar, este tipo de financiación permite reducir costos administrativos y financieros asociados a los retrasos en la culminación de las obras.
«Se trata de darle liquidez a proyectos que son financieramente sanos, rentables y sólidos. Lo que hacemos es facilitar el cierre de los proyectos, reducir costos financieros y convertirnos en un aliado complementario del constructor, más allá de ser únicamente la entidad que financia a los compradores de vivienda», agregó.
Las garantías de estos créditos, explicó el directivo, están sustentadas principalmente en los flujos futuros del mismo proyecto y en los recursos que ingresarán una vez finalicen los procesos de escrituración, desembolsos hipotecarios y entrega de subsidios.
Aprobación digital y acompañamiento para los compradores de vivienda
Además del fortalecimiento de su banca comercial, Credifamilia mantiene su enfoque en la financiación hipotecaria para personas naturales, especialmente hogares de ingresos bajos y medios que buscan adquirir vivienda VIS.
Durante la conversación con Valora Analitik, Cuéllar destacó que uno de los principales diferenciales de la entidad es la digitalización del proceso de aprobación del crédito.
«Fuimos una de las primeras entidades del país en implementar una aprobación de crédito completamente en línea. Con la validación del perfil crediticio y de los ingresos del cliente podemos entregar una carta de aprobación que brinda seguridad tanto al comprador como a la constructora», señaló.
Esa carta de aprobación permanece vigente mientras el cliente conserve las condiciones financieras que permitieron su expedición. Si durante el proceso de compra se presenta alguna novedad que pueda afectar su capacidad de pago, la entidad realiza un seguimiento permanente.
«Acompañamos al cliente durante todo el proceso. Si surge algún inconveniente financiero, trabajamos con él para que pueda conservar las condiciones necesarias hasta el momento del desembolso. El objetivo es que llegue a la entrega de la vivienda con un perfil financiero sólido y que la constructora pueda recibir los recursos de manera oportuna», explicó.
El directivo aseguró que este acompañamiento resulta especialmente importante porque una parte significativa de los clientes de Credifamilia corresponde a familias que acceden por primera vez al sistema financiero o que requieren fortalecer su historial crediticio.
Educación financiera como parte del proceso
Otro de los componentes que distingue la estrategia de Credifamilia es el acompañamiento personalizado que ofrece a los compradores durante todo el proceso de adquisición de vivienda.
Según Cuéllar, muchas familias requieren un periodo previo de preparación financiera antes de acceder al crédito hipotecario, por lo que la entidad ha fortalecido sus programas de educación financiera.
«Nuestro perfil de clientes corresponde principalmente a hogares de menores ingresos. Por eso contamos con equipos especializados que ayudan a identificar quiénes ya tienen condiciones para acceder al crédito y quiénes necesitan un proceso previo de organización financiera», indicó.
Ese acompañamiento incluye orientación para mejorar el comportamiento crediticio, reducir niveles de endeudamiento, organizar el ahorro destinado a la cuota inicial y fortalecer el perfil financiero del comprador.
«Hay familias que necesitan uno o incluso dos años para ahorrar la cuota inicial o sanear algunas obligaciones financieras. Nosotros las acompañamos durante ese camino para que lleguen en mejores condiciones al momento del desembolso del crédito hipotecario», sostuvo.
Para el presidente de Credifamilia, la combinación entre procesos digitales y asesoría personalizada ha permitido reducir tiempos de aprobación y brindar mayor confianza tanto a compradores como a constructoras.
«La digitalización, la rapidez en las aprobaciones y el acompañamiento individual son factores que nos han permitido diferenciarnos dentro del mercado hipotecario colombiano», puntualizó.
Las proyecciones de Credifamilia para 2027
En materia de crecimiento, Credifamilia prevé mantener el protagonismo de su cartera hipotecaria, aunque continuará fortaleciendo la participación de su banca comercial.
Cuéllar reveló a Valora Analitik que uno de los principales objetivos institucionales para 2027 será alcanzar $1 billón en activos administrados o cartera bajo gestión.
«Nuestra meta para 2027 es llegar al billón de pesos en activos administrados. Aproximadamente el 90 % de nuestra cartera seguirá concentrada en crédito hipotecario, mientras que el porcentaje restante corresponderá a banca comercial y, en menor medida, a productos de banca de consumo», concluyó.