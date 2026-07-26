La empresa paisa Central Ganadera anunció un plan de expansión operativa que contempla incrementar un 30 % su capacidad de procesamiento en los próximos tres años, con la meta de superar el millón de cerdos procesados al año para 2029.
El anuncio fue hecho por Lucas Londoño, gerente general de la compañía, quien le dijo a Valora Analitik: «Venimos con un crecimiento cercano al 13 % en el beneficio del cerdo, un sector que viene al alza no solo en el consumo per cápita, sino también en la eficiencia en los sistemas productivos».
Además, en el marco del XXII Congreso Porkaméricas 2026 confirmó que las proyecciones de la compañía responden al incremento en la demanda del mercado interno.
De acuerdo con las cifras de la empresa, el consumo per cápita de carne de cerdo en Colombia pasó de 4 kg al año por persona en 2010 a 16 kg en la actualidad, al tiempo que se prevé que la cifra aumente a 17 kg al cierre de 2026.
Inversiones en automatización y analítica de datos en Central Ganadera
Para absorber el incremento en la producción, el directivo confirmó que Central Ganadera ejecutará inversiones en tecnología y automatización de procesos en su planta.
La estrategia incluye la implementación de herramientas de análisis de datos para entregar información «sobre rendimientos, inocuidad y sanidad a los productores y expendedores», según explicó Londoño.
Respecto al comportamiento del mercado, la compañía prevé una tendencia hacia la estabilización de los precios de la carne de cerdo durante el último cuatrimestre del año.
La planta de Central Ganadera en Medellín procesa mensualmente cerca de 70.000 cerdos y 20.000 reses. Además, a través de su feria comercial, la compañía moviliza aproximadamente 27.000 animales a la semana, entre ganado en pie y cerdos terminados.
La infraestructura logística de la operación también incluye 532 toneladas diarias de carne de res y cerdo que se despachan durante seis días a la semana para abastecer a Medellín y su área metropolitana.
Igualmente, involucra el tránsito de cerca de 1.500 vehículos semanales, entre transporte de animales en pie y camiones termorrefrigerados.
En general, las actividades operativas y comerciales de la compañía vinculan a cerca de 11.000 familias en la cadena de distribución.