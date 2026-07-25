Utilidades de Ecopetrol cayeron cerca de 30 % tras la administración de Ricardo Roa; estos fueron algunos de los ejes de su gestión

La gestión de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol tiene sus días contados y se extenderá hasta el 30 de julio de 2026. El directivo estuvo al frente de la compañía desde abril de 2023, pero en el segundo trimestre de 2026, tomó un periodo de vacaciones en medio de varias controversias judiciales.
Si se hace un ejercicio comparativo entre el segundo trimestre de 2023 (cuando llegó a la presidencia de la compañía) y el primer trimestre de 2026 (cuando recibió su licencia temporal), las utilidades de la compañía cayeron cerca de 30 %. En el primer periodo, estas se ubicaron en poco más de $4 billones, mientras que en el último descendieron a poco más de $2,8 billones. En el mismo lapso, los ingresos totales de la petrolera también disminuyeron 16,5 %, al pasar de $34,3 billones a poco más de $28,6 billones.
En una entrevista concedida a este medio en abril de 2026, el presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), Martín Ravelo, señaló que la permanencia de Roa al frente de la empresa tenía un impacto reputacional debido a las controversias en las que estaba inmerso, entre ellas los procesos judiciales en su contra por la supuesta compra de un apartamento al norte de Bogotá y un presunto tráfico de influencias. Según afirmó, esto afectaba el ánimo y el clima organizacional.
Durante la administración de Roa hubo varios episodios que generaron controversia. En mayo de 2025 surgieron cuestionamientos por el contrato con Covington & Burling. En junio de 2025, el directivo denunció amenazas de muerte en su contra y filtraciones de información dentro de Ecopetrol. Ese mismo año, el expresidente de Hocol (filial de Ecopetrol), Luis Enrique Rojas, denunció presuntas irregularidades y una “persecución” en su contra.
En noviembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionó a la campaña Petro Presidente, de la cual Roa fue gerente, por la violación de los topes de financiación. Posteriormente, en 2026, la Fiscalía le imputó cargos por el presunto desfase en el tope electoral. En medio de este contexto, Roa se retiró temporalmente del cargo.
Tras conocerse que su gestión iría hasta el 30 de julio de 2026, fuentes le señalaron a Valora Analitik que solicitó permanecer en la presidencia después de esa fecha para presentar los resultados financieros del segundo trimestre de 2026, programados para el 3 de agosto. No obstante, la solicitud no obtuvo el aval de la Junta Directiva de Ecopetrol. Juan Carlos Hurtado continuará como presidente encargado hasta que los órganos de dirección designen al nuevo presidente de la estatal energética.
Deterioro en la confianza
Con base en lo mencionado por algunos analistas consultados, el principal punto negativo en la gestión de Roa fue el deterioro de un activo clave para una empresa listada en bolsa: la confianza.
“En una empresa listada en bolsa, la confianza no es un concepto abstracto. Se refleja en el precio de la acción, en el costo de conseguir financiación, en la valoración que hacen los inversionistas y en la disposición de socios internacionales para desarrollar nuevos proyectos”, expresó Iván Arroyave, banquero de inversión y experto del sector.
A esto sumó que el paso de Roa por Ecopetrol dejó incertidumbre sobre la exploración de petróleo y gas, que constituye el negocio principal de la compañía. Según Arroyave, creció la percepción sobre una mayor influencia política en las decisiones empresariales y las controversias que rodearon la administración terminaron enviando señales negativas al mercado.
El analista explicó que el mercado financiero puede perdonar un mal año en utilidades, algo habitual en una petrolera por la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y el gas. Sin embargo, lo que no perdona es la pérdida de claridad sobre la estrategia corporativa de largo plazo.
Enfoque en energías renovables
Por otro lado, otro de los legados de Roa fue la apuesta por las energías renovables, uno de los principales objetivos de la política energética del gobierno del presidente Gustavo Petro. Para los analistas, durante su administración se fortaleció el portafolio de este tipo de iniciativas en Ecopetrol. No obstante, advirtieron que una gestión no debe evaluarse por la cantidad de megavatios anunciados, sino por los proyectos que efectivamente entren en operación y produzcan energía de manera rentable.
“En Colombia existe la mala costumbre de medir el éxito por los proyectos presentados, y no por los planes que efectivamente entran en operación. Lo importante no es llenar un portafolio de iniciativas solares y eólicas, sino obtener licencias, resolver consultas previas, construir líneas de transmisión y conectar los proyectos al sistema”, agregó Arroyave.
Otro de los aspectos que los analistas destacaron de la gestión de Roa fue que su paso por Ecopetrol confirmó la fortaleza institucional de la compañía, cuyo accionista mayoritario es el Estado colombiano, con cerca de 88 % de la participación.
Según los expertos, pese a la incertidumbre regulatoria y a los cambios en la orientación estratégica, la estatal energética continuó operando con altos estándares técnicos, lo que demuestra que Ecopetrol trasciende a quien ocupe su presidencia y que su operación descansa en una organización conformada por ingenieros, operadores, geólogos y otros profesionales que mantienen en funcionamiento la empresa más grande del país y una de las estructuras empresariales más complejas de Colombia.
“La compañía mantuvo altos niveles de producción, fortaleció el negocio del gas, avanzó en proyectos estratégicos como Gato do Mato y Guamal, y continuó diversificando su portafolio energético. Eso demuestra que las capacidades técnicas de Ecopetrol siguen siendo uno de los mayores activos del país”, señaló Felipe Bernal, miembro del Centro de Política Energética de la Universidad de Columbia.
Para Bernal, la erosión de la confianza en el mercado fue el principal aspecto negativo de la gestión de Roa. Sin embargo, destacó que los proyectos de energía renovable avanzaron, aunque todavía están lejos de convertirse en un motor material del negocio principal de Ecopetrol, que sigue siendo el petróleo y el gas. Aun así, indicó que la compañía amplió su capacidad de generación solar para autoconsumo y consolidó un portafolio para la transición energética que integra electrificación, transmisión, gestión de carbono e hidrógeno.
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“El balance es mixto. Los proyectos eólicos continúan enfrentando obstáculos regulatorios, sociales y de licenciamiento que trascienden a Ecopetrol, mientras que la velocidad de ejecución ha sido inferior a la esperada. Más que un problema de visión estratégica, el desafío sigue siendo convertir esa visión en proyectos bancables, ejecutados a tiempo y con rentabilidad suficiente para competir por capital dentro del portafolio global de inversiones de la compañía”, concluyó Bernal.