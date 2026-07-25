Industria cervecera apuesta por fortalecer a las marcas artesanales con programa de aceleración

Nueve cervecerías artesanales del país participaron en el encuentro ‘La cerveza se toma la palabra: cierre de ciclo, apertura de sector’. Se trata del primer programa de aceleración empresarial realizado por la Cámara de Emprendimiento y Aceleración (ANDI del Futuro) y el Comité de la Cerveza del gremio, con el apoyo de Bavaria y ejecutado por Trulab.
Como parte de este proceso, las empresas participantes, durante seis meses, fortalecieron sus capacidades para innovar, desarrollar nuevos modelos de crecimiento y mejorar su gestión interna en procesos estratégicos y sensibles para su operación.
Así mismo, los asistentes presentaron sus proyectos empresariales y sus productos en un espacio de showroom y networking diseñado para facilitar nuevas oportunidades comerciales y de relacionamiento con actores clave del ecosistema.
Ana María Arroyave, directora del Comité de la Cerveza de la ANDI, destacó que acompañar el crecimiento de estos negocios no solo fortalece sus modelos de negocio, sino que también contribuye al desarrollo, la diversidad y la competitividad de toda la industria cervecera colombiana.
“Detrás de cada cerveza, se construye empresa, se genera empleo, se fortalecen las regiones y se dinamiza una cadena de valor”, añadió.
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En la lista de cervecerías que integraron el programa se encuentran Cervecería TorreAlta (Medellín), La Planta Cervecería (Medellín), Cervecería Libre (Medellín), Antaño Cervecería Artesanal (Cali), Cervecería India Colorada (Bogotá), Dos Tercos Cervecería (Bogotá), Ramonas Beer (Bogotá), Mela’s Craft Beer (Bogotá) y Patriota Cervecería Artesanal (Samacá, Boyacá).
El espacio también reunió a representantes de la industria, empresarios, aliados estratégicos, proveedores y expertos nacionales para analizar las perspectivas del mercado cervecero hacia 2030. Además de abrir la discusión a las tendencias de consumo, la innovación, la economía circular y el uso de inteligencia artificial como herramienta para fortalecer la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.