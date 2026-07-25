Microempresas en Colombia piden al nuevo Congreso impulsar la formalización y el acceso al crédito

Interactuar extendió una invitación propositiva a los nuevos congresistas que tomaron posesión el pasado 20 de julio, para ubicar a la microempresa en el centro de la agenda pública.
El objetivo del llamado, explicó la entidad, es trabajar conjuntamente en el diseño de marcos regulatorios que “entiendan la realidad” de los pequeños negocios y faciliten su formalización.
Y es que según cifras, la microempresa representa el 95,1 % del tejido empresarial colombiano, con 1.716.787 unidades productivas activas, y las mipymes en conjunto aportan el 40 % del PIB nacional.
Sin embargo, Interactuar advierte que el 84,5 % del empleo que genera este segmento es informal, solo el 14,8 % de las empresas micro tiene créditos formales vigentes y apenas el 32 % logra sobrevivir después de cinco años.
En Antioquia, que concentra el 12,1 % del país, el 60 % de los empresarios micro son mujeres que permanecen en la informalidad.
La microempresa en el debate durante los último cuatro años
Un análisis de la producción legislativa de los últimos cuatro años, con foco en su incidencia sobre la microempresa, confirma que el sector ha estado presente en el debate público, pero de forma dispersa y con resultados limitados.
De 108 proyectos de Ley identificados, 66 tuvieron un impacto potencialmente positivo para el sector y 42 en negativo, pero 67 quedaron archivados sin convertirse en Ley.
Solo 13 lograron sancionarse como Ley y 21 siguen vigentes, la mayoría de la legislatura 2025-2026, entre ellos iniciativas sobre fortalecimiento del Fondo Emprender, inclusión financiera, reducción de trámites empresariales y economía popular.
Para Interactuar, esa dispersión es precisamente la evidencia de que la microempresa necesita dejar de depender de proyectos aislados y convertirse en una prioridad transversal del nuevo Congreso.
“El reto no es crear más leyes, sino crear las leyes correctas, normas que entiendan que un micronegocio no tiene la misma capacidad de respuesta que una gran empresa, y que, precisamente por eso, necesita reglas diferenciadas y no una réplica reducida de las cargas que asumen los grandes. Sobre esto vamos a tener propuestas para este nuevo periodo legislativo y de gobierno que comienza”, explicó Lina Montoya, directora Ejecutiva de Interactuar.
¿Qué le pide la microempresa al nuevo Congreso?
En ese orden, Interactuar reitera al nuevo Congreso:
- Diseñar marcos regulatorios acordes con las capacidades y necesidades reales de las microempresas.
- Impulsar incentivos efectivos para la formalización, de modo que formalizarse se traduzca en acceso a oportunidades, mercados y crecimiento.
- Facilitar el acceso a crédito acompañado de asistencia técnica, transformación digital y formación gerencial.
- Promover compras públicas incluyentes que permitan a más microempresas ser proveedoras del Estado.
- Fortalecer el desarrollo económico desde los territorios, reconociendo las particularidades de cada región.
- Generar condiciones que reduzcan la informalidad y amplíen el acceso a seguridad social y estabilidad económica.