En estos casos excepcionales pueden embargar una pensión en Colombia: ¿Pierde toda la mesada?

La pensión en Colombia, por ley, es inembargable a menos de que se cumplan dos condiciones fundamentales.

pensión en Camila
Trámite para el documento de la cotización a pensión en Colpensiones. Imagen: Colpensiones

De acuerdo con la norma vigente, existen algunos mecanismos de cobro válidos, incluidos cuando son compromisos que deben asumir las personas que reciben una pensión en Colombia.

Hay que dejar en claro que la regla general es que las pensiones son inembargables, pues se constituye como un ingreso fundamental para mantener el poder adquisitivo de los hogares en el país.

edad de pensión en Colombia
Pensionados en Colombia. Foto: Valora Analitik

Pero, así mismo, la norma establece algunos casos excepcionales, y muy específicos, en los que una pensión en Colombia puede llegar a ser embargada por orden de un juez.

Así mismo, este mecanismo judicial se aplica, sin importar si el jubilado tiene su cuenta de ahorro en Colpensiones o en un fondo privado de jubilaciones.

mesada de pensión en Colombia
Doble pensión en Colombia. Imagen: Tomada de la cuenta oficial en X de la Alcaldía de Armenia

¿Por cuáles motivos se puede embargar una pensión en Colombia?

  • Deudas por pensiones alimenticias: Cuando una persona jubilada no cumple con sus obligaciones de pago de alimentos a sus hijos, cónyuge, o padres
  • Créditos a favor de cooperativas: Si la deuda es con una cooperativa legalmente autorizada, la pensión en Colombia puede ser objeto de embargo

Adicionalmente, en ambos casos, el monto que puede ser embargado de la pensión en Colombia no puede exceder el 50 % del valor de la mesada que recibe el jubilado.

edad de pensión en Colombia
Trabajadora en Colombia. Imagen: Tomada cuenta oficial en X de la Cámara de Comercio de Bogotá

Recomendado: ¿Cuándo debería subir la edad de pensión en Colombia?: Opiniones están distantes

Hay que tener en cuenta que la norma, para este caso, establece este límite de embargo para garantizar que la persona pensionada conserve una parte de su ingreso para su sustento básico, que incluye alimentación, vivienda y salud.

