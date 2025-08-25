Noticias sobre reforma pensional

Si su pensión en Colombia es de este monto no le harán nuevo descuento

La pensión en Colombia, en algunos casos, va a tener un importante nuevo descuento. ¿A quiénes aplica?

Por: -
semanas de pensión en Colombia
Imagen: Suministrada por Prosperidad Social

Compártelo en:

El pago de la mesada de la pensión en Colombia se ve también afectado por una reciente ley que aprobó el Congreso de la República.

De acuerdo con la reforma al sistema de jubilaciones, hay una serie de cambios clave para los jubilados del país, con foco en aquellos que reciben más ingresos mensuales.

Pago a pensión en Colombia en pareja
Imagen: De Prosperidad Social

La pensión en Colombia podría entonces cambiar radicalmente si la Corte Constitucional se pronuncia en favor de lo avalado por el Congreso.

De acuerdo justamente con esa norma, en espera de ser puesta en marcha, la pensión también deberá ayudar a contribuir con el fondo de solidaridad que se crea.

pensión en Colombia
¿Una persona pensionada por invalidez puede recibir también la pensión de vejez en Colombia? Esto dice la Ley. Foto: Valora Analitik

Este es el monto de descuento extra de la pensión en Colombia

Este, vale recordar, complementa los recursos que van a ser necesarios para el bono pensional de los adultos mayores que están en la línea de pobreza.

Con esto de base, las mesadas de pensiones en Colombia superiores a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y hasta 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, contribuirán para el Fondo de Solidaridad Pensional para la Subcuenta de Subsistencia. El descuento extra, para esos casos, será del 1 %.

Mientras que los jubilados colombianos que devenguen más de 20 salarios mínimos contribuirán en 2 % para la misma cuenta.

pensionados en Colombia
Pensionados en Colombia. Imagen: Alcaldía de Tunja

Hay que recordar que estos cambios, si bien ya fueron aprobados por el Congreso de la República, deberán concretarse una vez la Corte Constitucional dé su visto bueno al proyecto legislativo.

Recomendado: Falta el pago de este número de mesadas de pensión durante 2025 en Colombia

En caso de que la Corte rechace la reforma al sistema de jubilaciones, no se aplicarán estos cambios, incluyendo los descuentos extra para la pensión en Colombia de algunos jubilados.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: pensionados en Colombia
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar