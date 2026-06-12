Edad de pensión en Colombia: ¿Tendrá que subir sí o sí durante el próximo Gobierno?

Uno de los debates más complejos para el próximo Gobierno tiene que ver con el manejo, fiscal y político, del sistema de jubilaciones. En el marco de la discusión, el manejo sobre la edad de pensión en Colombia es fundamental.
Centros de pensamiento como Fedesarrollo, y organismos multilaterales como la OCDE, llamaron la atención en su momento sobre la necesidad de ajustar este requisito por varios frentes.
A ojos de esos análisis, más allá de aumentar la edad de pensión en Colombia por el cambio demográfico de la población, el país está entre las economías con las edades de jubilación más tempranas entre algunos pares regionales.
Estudiar la opción a manos del gobierno entrante, sea el de Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda, será fundamental en la medida en que, indican ANIF y Fedesarrollo, este cambio también sería clave para darle un alivio al hueco fiscal que demandan las pensiones.
Cifras oficiales dan cuenta de que cerca de $50 billones son necesarios, año a año, para atender las mesadas de los jubilados por Colpensiones y también por regímenes especiales como policías, militares y algunos profesores públicos.
¿Sube o no la edad de pensión en Colombia?
La reforma pensional que aprobó el Congreso de la República hace dos años no profundizó en cambios sobre la edad de pensión en Colombia, a pesar de que el llamado fue reiterado.
Incluso Fedesarrollo propuso la opción de aprovechar el proyecto para igualar la edad de jubilación entre hombres y mujeres en los 65 años, mientras que otras propuestas se centraron en incrementar a 65 años la edad de los hombres y a 60 la de las mujeres.
En su momento, la propuesta fue rechazada de tajo por el presidente Gustavo Petro y, de momento, los planes de Gobierno de Cepeda y De la Espriella no mencionan cambios en ese sentido.
Este Gobierno dijo que el país deberá enfrentar una reforma pensional “demográfica” que atienda los cambios por la nueva pirámide generacional del país, pero hasta el año 2040.
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La misma OCDE ha insistido en que revisar puntos como la edad de pensión en Colombia, o incluso el incremento de los aportes, no debería tomarse tanto tiempo, entendiendo que es una necesidad urgente.