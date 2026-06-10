Cuenta regresiva para traslado pensional de la Ley 2381

El próximo 16 de julio vencerá el plazo de la oportunidad de traslado contemplada en la Ley 2381 de 2024, que permite a un grupo de afiliados al sistema pensional colombiano cambiarse de Colpensiones a una administradora privada de pensiones, o viceversa.
Según Porvenir, cerca de 200.000 de sus afiliados podrían acceder a esta posibilidad.
Para ejercer el traslado se deben cumplir dos requisitos: El primero es estar a menos de diez años de la edad de pensión: 47 años o más en el caso de las mujeres y 52 años o más en el de los hombres. El segundo es contar con un mínimo de semanas cotizadas: 750 para las mujeres y 900 para los hombres.
Las personas que ya cumplieron la edad de pensión (57 años las mujeres y 62 los hombres) también pueden acceder a la oportunidad, siempre que no tengan una pensión reconocida ni hayan recibido devolución de saldos o indemnización sustitutiva.
Doble asesoría, requisito obligatorio para el traslado pensional
Para ejercer este derecho es obligatorio realizar la doble asesoría, un proceso gratuito en el que el afiliado recibe información de la administradora donde está afiliado y de la otra entidad del sistema. Allí se le presenta la probabilidad de pensionarse en cada régimen, la proyección estimada del valor de la pensión y la estimación de devolución de saldos o indemnización sustitutiva en caso de no cumplir los requisitos.
“La decisión sobre el régimen pensional es una de las más importantes en la vida de una persona porque tendrá efectos durante toda su etapa de retiro”, afirmó María Lorena Botero, vicepresidente de Clientes y Operaciones de Porvenir.
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La entidad recordó que el trámite no requiere intermediarios, abogados ni asesores externos, y que puede solicitarse a través de las líneas de servicio al cliente y de un canal de WhatsApp habilitado para este proceso.