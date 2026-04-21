Solo en estas condiciones una persona puede declararse en insolvencia en Colombia

Asobancaria denunció que hay una práctica recurrente, contraria a la norma, para no pagar deudas con el sistema financiero: el mal uso del derecho que dicta que una persona puede declararse en insolvencia en Colombia.
Este mecanismo puede utilizarse cuando se certifica la incapacidad de pago que tiene una persona para cumplir con sus deudas, sean estas de todo tipo.
Dicta la ley que una persona puede declararse en insolvencia en Colombia cuando certifica que su capacidad de ingreso es mucho menor a los compromisos y saldos en mora.
La certificación de esta situación financiera se enfoca en personas naturales no comerciantes, al tiempo que se regula mediante el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012)
Dice la norma que una persona puede declararse en insolvencia en Colombia cumpliendo estos requisitos
1. Calidad de la Persona
- No ser comerciante: El solicitante no debe ejercer actividades comerciales de forma profesional o habitual
- No ser controlante de sociedades: No debe tener el control de empresas
2. Supuesto de cesación de pagos
Se considera que una persona está en cesación de pagos cuando cumple al menos uno de estos dos escenarios:
- Mora acumulada: Debe tener dos o más obligaciones vencidas (con dos o más acreedores distintos) por más de 90 días
- Procesos judiciales: Debe tener en su contra dos o más procesos ejecutivos (demandas de cobro) o de jurisdicción coactiva
3. Porcentaje del pasivo
- El valor acumulado de las obligaciones que tienen más de 90 días de mora (o que están en procesos judiciales) debe representar, como mínimo, el 50 % del pasivo total a cargo del deudor.
4. Requisitos Formales de la Solicitud
- Relación detallada de acreedores
- Inventario de bienes
- Causa de la crisis
- Propuesta de pago
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Una persona puede declararse en insolvencia en Colombia habiendo hecho la manifestación sobre si existe sociedad conyugal o patrimonial vigente, con miras a entender si de esa sociedad pueda salir algún tipo de apoyo financiero.