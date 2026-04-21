Niños en Colombia ya ahorran desde los 5 años: las cifras que reflejan un cambio en las familias 

Durante años, el ahorro fue visto como una práctica exclusiva de adultos, asociada a estabilidad económica y planificación a largo plazo. Sin embargo, esa percepción está cambiando en Colombia.
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Hoy, la educación financiera comienza mucho antes, incluso desde la infancia, impulsada por nuevas dinámicas familiares y un mayor interés por formar hábitos responsables desde temprana edad.
En Colombia, esta transformación ya empieza a reflejarse en cifras concretas. Cada vez más niños están vinculándose a productos de ahorro y definiendo metas claras para el uso de su dinero, en un fenómeno que muestra un giro en la forma en que las familias entienden la relación con las finanzas.
Un cambio en la cultura del ahorro desde edades tempranas en Colombia
De acuerdo con un informe reciente de Fincomercio, el ahorro infantil en el país ha venido creciendo de forma sostenida en los últimos años. En lo corrido de 2026, las cuentas de ahorro para menores registraron un incremento del 10 % frente a 2025 y un crecimiento acumulado del 59 % frente a 2024.
Este comportamiento no solo refleja una mayor inclusión financiera en edades tempranas, sino también un cambio en la cultura del hogar. Los niños ya no solo reciben dinero, sino que comienzan a administrarlo con objetivos definidos.
Uno de los datos más relevantes es que este hábito se está consolidando cada vez a edades más tempranas. Según el informe, “niños y niñas desde los 5 años se fijan metas de ahorro con apoyo de sus padres” .
El destino de los recursos también revela un cambio importante en las prioridades. A diferencia de lo que podría pensarse, el ahorro infantil no está enfocado exclusivamente en consumo inmediato.
Las principales motivaciones están relacionadas con la educación. En primer lugar, los niños ahorran para la compra de útiles escolares. En segundo lugar, destinan recursos a metas familiares o proyectos compartidos, y en tercer lugar, a gastos educativos en general.
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Este enfoque evidencia una conexión temprana entre el ahorro y la planificación, lo que puede tener implicaciones positivas en la formación financiera a largo plazo.
El crecimiento de este hábito no ocurre de forma aislada. Detrás de estas cifras hay un cambio en la forma en que los hogares abordan la educación financiera.
Para Mauricio García, director de la Red Nacional y Captación Comercial de Fincomercio, este comportamiento responde a una mayor conciencia sobre la importancia de enseñar a los niños a manejar el dinero desde pequeños.
“Las familias están entendiendo que fomentar el ahorro en los menores fortalece la relación con el dinero al desarrollar habilidades clave como la planificación, la toma de decisiones, el ejemplo en los hábitos de ahorro y la responsabilidad financiera”.
Este enfoque no solo impacta el presente, sino que puede influir en la forma en que estos niños gestionarán sus finanzas en la adultez. Desde una perspectiva más amplia, el aumento del ahorro infantil tiene implicaciones relevantes para el sistema financiero y la economía.
Por un lado, representa una mayor inclusión financiera, al incorporar nuevos usuarios al sistema desde edades tempranas. Por otro, puede contribuir a la formación de generaciones con mejores hábitos financieros, lo que impacta el consumo, el endeudamiento y la capacidad de inversión en el largo plazo.
Además, este fenómeno se alinea con tendencias globales en educación financiera, donde cada vez más países promueven la enseñanza de estos temas desde la escuela.
El avance del ahorro infantil también ha sido impulsado por el desarrollo de productos financieros diseñados específicamente para menores, así como por estrategias educativas en el hogar.
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Entre las recomendaciones destacadas por Fincomercio están dar ejemplo en casa, establecer metas claras de ahorro, asignar mesadas y utilizar herramientas adecuadas que faciliten la comprensión del sistema financiero.
Estas prácticas buscan no solo incentivar el ahorro, sino también desarrollar habilidades como la disciplina, la autonomía y la toma de decisiones.