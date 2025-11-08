¿De cuánto es la mesada extra de pensión en Colombia para diciembre?: Estas personas la reciben

En diciembre los jubilados reciben una mesada extra de pensión en Colombia que se calcula con base en el pago mensual que hacen tanto los fondos privados como Colpensiones.
De acuerdo con la normativa local, la respectiva administradora debe asegurar los recursos para este pago, que debe hacerse antes de que se termine el año.
Este extra de la pensión en Colombia lo reciben todas las personas jubiladas y, en caso de que el fondo no lo haga, el titular de la cuenta tiene una serie de derechos a manera de compensación en caso de que se presente alguna demora.
Aclara también la ley que esta mesada 13 se paga a todos los pensionados en Colombia, sin importar el monto de su pensión o la fecha en que se pensionaron.
Más detalles del pago extra de pensión en Colombia para diciembre
Esta regulación se da por lo dispuesto por el Artículo 50 de la Ley 100 de 1993, norma que también indica quién tienen derecho a recibir este pago adicional
- Vejez (Jubilación)
- Invalidez (con reconocimiento oficial)
- Sustitución o Sobrevivencia (los beneficiarios legales de un pensionado fallecido)
Sobre el pago de este monto extra de pensión en Colombia, el cálculo debe hacerse con base en la mesada, entendiendo que “la prima navideña” corresponde a la mitad de uno de esos pagos.
Esto quiere decir que si un jubilado recibe de mesada $4.000.000, para diciembre el pago será del orden de los $2.000.000. Suelen los fondos entregar esta mesada extra durante los primeros 15 días de diciembre.
Finalmente, la mesada 14 de pensión en Colombia, hay que recordar, solo es para quienes se pensionaron antes del 31 de julio de 2011 y cumplen con requisitos de monto pensional.