Con 1.000 semanas cotizadas a pensión en Colombia estas personas pueden recibir mesada

El sistema de jubilaciones vigente tiene en cuenta algunos cambios clave, así como los límites sobre el tiempo de cotización a pensión en Colombia que deben hacer hombres y mujeres para poder acceder a algún tipo de mesada.
Uno de los puntos aclaratorios de la nueva norma indica que los hombres que al 1 de julio de 2025 tenían 900 semanas o más cotizadas pertenecen al «Régimen de Transición».
Esto significa que no les aplica la nueva reforma y pueden recibir una pensión en Colombia bajo las reglas de la Ley 100 de 1993 (requiriendo finalmente 1.000 semanas para la pensión completa).
Sin embargo, en el mecanismo de renta vitalicia, del pilar semicontributivo, quienes alcancen la edad de pensión (57 años mujeres, 62 años hombres) y tengan entre 300 y menos de 1,000 semanas (incluyendo las 900), no recibirán una pensión de salario mínimo, sino una renta vitalicia.
Mecanismos para tener una pensión en Colombia a las 1.000 semanas de cotización
Adicionalmente, la nueva ley permite una «pensión anticipada» para quienes tienen al menos 1.000 semanas y la edad mínima para acceder a la pensión en Colombia, aclarando que, con 900 semanas, el ciudadano aún no califica para esta modalidad, pero está muy cerca del umbral
Sobre el monto que recibe un jubilado con renta vitalicia, el paso se calcula con base en los ahorros (en el componente individual) o aportes realizados, más un subsidio estatal (20 % para hombres y 30 % para mujeres).
Finalmente, hay que tener en cuenta, la pensión en Colombia para las mujeres se podrá obtener al cumplir las 1.000 semanas de cotización al sistema de jubilaciones, pero ese límite se impondrá desde el año 2036.