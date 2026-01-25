Pensionados en Colombia pueden inscribirse gratis a cajas de compensación solo en estos casos

Algunos pensionados en Colombia pueden tener la posibilidad de afiliarse a una caja de compensación sin tener que ver algún tipo de descuento en la mesada que reciben a manera de jubilación.
De acuerdo con la normativa vigente, los jubilados tienen acceso a este beneficio siempre y cuando tienen una mesada pensional igual o inferior a 1,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Lo anterior quiere decir que los pensionados en Colombia por debajo de $2.626.357 pueden acercarse a alguna de las cajas de compensación que funcionan en el país y pedir la afiliación sin costo.
¿A qué pueden acceder los pensionados en Colombia que no pagan por cajas de compensación?
- Servicios incluidos: Recreación, deporte y cultura
- Grupo familiar: Pueden incluir a su cónyuge o compañero permanente (siempre que no sea trabajador activo), o también hijos menores de 18 años
- Restricción: No tienen derecho al subsidio monetario (cuota monetaria) ni a subsidios de vivienda o crédito.
Agrega la norma que los pensionados que acreditaron 25 años o más de afiliación al Sistema de Subsidio Familiar, mientras tuvieron su vida laboral, pueden acceder a ciertos beneficios sin costo.
Finalmente, estos jubilados, generalmente, deben realizar el trámite ante la última caja a la que estuvieron afiliados antes de pensionarse.
Aclarando que también estos pensionados en Colombia pueden acceder a programas de capacitación, recreación y turismo con las tarifas más bajas (Categoría A), ver descuentos mensuales del 0,6 % o 2 %.