Pensionados en Colombia pueden inscribirse gratis a cajas de compensación solo en estos casos

Los pensionados en Colombia hasta cierto nivel salarial cuentan con beneficios económicos importantes.

pensionados en Colombia
Pensionados. Imagen: Colpensiones

Algunos pensionados en Colombia pueden tener la posibilidad de afiliarse a una caja de compensación sin tener que ver algún tipo de descuento en la mesada que reciben a manera de jubilación.

De acuerdo con la normativa vigente, los jubilados tienen acceso a este beneficio siempre y cuando tienen una mesada pensional igual o inferior a 1,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Lo anterior quiere decir que los pensionados en Colombia por debajo de $2.626.357 pueden acercarse a alguna de las cajas de compensación que funcionan en el país y pedir la afiliación sin costo.

mesada de los pensionados en Colombia
Pensionados en Colombia. Imagen: Alcaldía de Tunja

¿A qué pueden acceder los pensionados en Colombia que no pagan por cajas de compensación?

  • Servicios incluidos: Recreación, deporte y cultura
  • Grupo familiar: Pueden incluir a su cónyuge o compañero permanente (siempre que no sea trabajador activo), o también hijos menores de 18 años
  • Restricción: No tienen derecho al subsidio monetario (cuota monetaria) ni a subsidios de vivienda o crédito. 

Agrega la norma que los pensionados que acreditaron 25 años o más de afiliación al Sistema de Subsidio Familiar, mientras tuvieron su vida laboral, pueden acceder a ciertos beneficios sin costo.

Finalmente, estos jubilados, generalmente, deben realizar el trámite ante la última caja a la que estuvieron afiliados antes de pensionarse.

pensionados en Colombia
Imagen: Prensa Colpensiones

Recomendado: Prepensionados en Colombia ahora tienen nueva protección laboral: Concepto judicial los protege

Aclarando que también estos pensionados en Colombia pueden acceder a programas de capacitación, recreación y turismo con las tarifas más bajas (Categoría A), ver descuentos mensuales del 0,6 % o 2 %. 

Tags: pensionados en Colombia
