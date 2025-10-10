Solo estas personas pueden tener pensión con 500 semanas cotizadas en Colpensiones

Algunas personas en Colpensiones pueden llevar a cabo su proceso de jubilación habiendo reportado al sistema tan solo 500 semanas de aportes a pensión.
De acuerdo con la norma, el beneficio aplica únicamente a personas que son beneficiarias del Régimen de Transición, un régimen especial que ya no aplica a la mayoría de la población activa.
Según Colpensiones, el beneficio de esta pensión apunta a quienes al 1 de abril de 1994 tenían 35 años o más (mujeres) o 40 años o más (hombres).
Agrega la ley que es necesario además tener 15 años de servicios cotizados a cualquier edad, además de cumplir la edad de pensión anterior: 55 años para mujeres y 60 para hombres.
Más requisitos y detalles de una pensión con 500 semanas cotizadas
Es necesario además haber cotizado un mínimo de 500 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, o haber cotizado un total de 1.000 semanas en cualquier tiempo.
Por norma, aquellas personas que se pensionan con 500 semanas su pensión no podrá ser inferior al Salario Mínimo Legal Mensual Vigente.
En caso de que sea mesada de pensión por invalidez en el monto mensual se calcula a partir del IBL (que considera el promedio de los salarios de los últimos 10 años o de toda la vida laboral).
Además de este punto, dice la ley, debe fijarse con base en una tasa de reemplazo que varía según el número total de semanas cotizadas.