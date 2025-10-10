Finanzas personales

Solo estas personas pueden tener pensión con 500 semanas cotizadas en Colpensiones

Colpensiones permite solamente a algunos ciudadanos acceder a una pensión con 500 semanas cotizadas.

Por: -
Reforma pensional
Reforma pensional: mujeres serían las principales beneficiadas con la reducción de semanas de cotización. Foto: Prosperidad Social

Compártelo en:

Algunas personas en Colpensiones pueden llevar a cabo su proceso de jubilación habiendo reportado al sistema tan solo 500 semanas de aportes a pensión.

De acuerdo con la norma, el beneficio aplica únicamente a personas que son beneficiarias del Régimen de Transición, un régimen especial que ya no aplica a la mayoría de la población activa.

bono de pensión en Colombia
Imagen: De Prosperidad Social

Según Colpensiones, el beneficio de esta pensión apunta a quienes al 1 de abril de 1994 tenían 35 años o más (mujeres) o 40 años o más (hombres).

Agrega la ley que es necesario además tener 15 años de servicios cotizados a cualquier edad, además de cumplir la edad de pensión anterior: 55 años para mujeres y 60 para hombres.

pensión de un fallecido
Foto: Valora Analitik

Más requisitos y detalles de una pensión con 500 semanas cotizadas

Es necesario además haber cotizado un mínimo de 500 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, o haber cotizado un total de 1.000 semanas en cualquier tiempo.

Por norma, aquellas personas que se pensionan con 500 semanas su pensión no podrá ser inferior al Salario Mínimo Legal Mensual Vigente.

En caso de que sea mesada de pensión por invalidez en el monto mensual se calcula a partir del IBL (que considera el promedio de los salarios de los últimos 10 años o de toda la vida laboral).

pensión de un fallecido
Imagen: Prensa de la Alcaldía de Villavicencio

Recomendado: Sin este papel clave no reconocerán la pensión por invalidez en Colombia

Además de este punto, dice la ley, debe fijarse con base en una tasa de reemplazo que varía según el número total de semanas cotizadas.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: pensionados en Colombia
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar