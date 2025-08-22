Estos trabajadores tendrán pensión especial en Colombia: ¿Cómo aplicarían?

En el marco del Senado fue radicado un nuevo proyecto de ley para que se apruebe una pensión especial en Colombia a algunos trabajadores. El proyecto deberá surtir cuatro debates ante el Congreso.
La medida es completamente independiente al documento que aprobó el Congreso de la República para la reforma al sistema de jubilaciones y que sigue bajo estudio de la Corte Constitucional.
De acuerdo con la iniciativa, se establece una pensión especial en Colombia para médicos, enfermeros, auxiliares y demás profesionales de la salud que han estado expuestos de manera permanente a condiciones laborales de alto riesgo físico, mental y emocional.
El foco del proyecto de ley, dicen sus ponentes, tiene en cuenta al personal de salud que se expuso durante emergencias sanitarias como la pandemia del Covid-19.
Más detalles del proyecto de ley sobre esta pensión especial en Colombia
“Este proyecto reconoce el esfuerzo, el riesgo y la entrega de los trabajadores de la salud para garantizarles un retiro digno y oportuno. Es un acto de justicia con quienes han entregado su vida para cuidar la nuestra”, expresó el senador Jairo Castellanos, ponente del proyecto.
Según Castellanos, el proyecto de buscar una pensión especial en Colombia para estos trabajadores fue construido en conjunto con profesionales y agremiaciones médicas: “Agradezco el apoyo de quienes han hecho parte de este camino desde el inicio. Esta ley nace de la voz del sector salud, de sus angustias y de su vocación”, afirmó.
El presidente del Colegio Médico Colombiano, Stevenson Marulanda, agregó: “Un régimen especial para los trabajadores de la salud es fundamental. Recoge las angustias que por años hemos tenido en el sector. Esta es una gran propuesta y desde los gremios la apoyaremos con firmeza”, sostuvo Marulanda.
Recomendado: Si tiene una pensión en Colombia de $3 millones, ¿cuánto le llega en la mesada tras los descuentos?
Hay que recordar que la iniciativa de crear esta pensión especial en Colombia se suma a las discusiones legislativas sobre condiciones laborales dignas y seguridad social en profesiones de alto riesgo.