Esto les descuentan a los pensionados en Colombia que ganen la lotería o el chance

Los pensionados en Colombia tienen, igual que el resto de consumidores locales, una serie de compromisos tributarios en caso de que sean beneficiados por una ganancia ocasional.
Este tipo de ingresos constituyen compromisos por impuestos por pagar que, en algunos casos, deben incluirse dentro de la declaración de renta que se presenta ante la DIAN.
Si los pensionados en Colombia ganan el chance o la lotería, la ley establece un descuento por retención en la fuente a título de ganancia ocasional, que se aplica a cualquier persona, sin importar si es jubilada o no.
Cobros a pensionados en Colombia por ganar la lotería o chance
- Tarifa de descuento: La retención es del 20 % sobre el valor bruto del premio
- Umbral mínimo: El descuento solo se aplica si el valor del premio es superior a 48 Unidades de Valor Tributario (UVT). Para el año 2025, el valor de la UVT es de $49.620
De esta manera, si el pensionado en Colombia tiene un premio igual o inferior a este monto, no se hará ningún descuento.
Si es superior el valor a recibir por haber ganado el chance o la lotería, se retendrá el 20 % sobre el valor total del premio.
Aclara la norma que el hecho de ser pensionados en Colombia no exime de este impuesto, toda vez que, dice la norma tributaria, la retención se aplica directamente sobre el premio ganado.