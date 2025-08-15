Piden subir edad de pensión en Colombia: Urge para “sostenibilidad” del sistema

El debate sobre subir la edad de pensión en Colombia volvió a darse en el marco de la más reciente convención de Asobancaria. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, dijo que es necesario revisar este requisito, llamado de atención que se suma al de varios de los analistas locales.
De acuerdo con Villar, la posibilidad de tener esta modificación para el sistema de jubilaciones llevaría a que el sistema de jubilaciones del país fuera más sostenible.
No es la primera vez que se hace el llamado de atención de subir la edad de pensión en Colombia: el alto gasto público para estas mesadas y una mayor expectativa de vida hacen parte de algunas de las causas más importantes para pedir el cambio.
Agregó Villar, en el marco de Asobancaria, que «el reto por hacer sostenible el sistema pensional a largo plazo seguramente requerirá ajustes en los parámetros del sistema, en particular en las edades de jubilación”.
¿Qué tanto podría subir la edad de pensión en Colombia?
Además, dijo Villar, es fundamental que se revise la opción de aumentar también los porcentajes de cotización de los afiliados, lo que generaría más ahorros al momento del retiro laboral.
Con el sistema vigente, e incluso con el que se aprobó mediante la reforma pensional, la edad de retiro sigue siendo de 57 años para las mujeres y de 62 años para los hombres.
Lo anterior siempre y cuando se cumplan 1.300 semanas cotizadas, aunque la reforma habilita la reducción de las semanas, a 1.000, para las mujeres, además de un bono para las trabajadoras con hijos, hasta un máximo de tres.
Organizaciones locales, así como centros de pensamiento, han pedido subir las edades de retiro en dos o tres años. Incluso, en algunos casos, se ha propuesto igualar la edad de retiro en mujeres y hombres.
De momento, el gobierno Petro ha dejado en claro que no va a apoyar, o presentar proyecto alguno, para aumentar la edad de pensión en Colombia. Sobre el incremento de los porcentajes de cotización, se aprobó una serie de ajustes para las personas de más altos ingresos salariales.