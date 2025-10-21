Finanzas personales

¿Qué dice el gobierno Petro de revivir la mesada 14 para todos los pensionados en Colombia?

La posibilidad de revivir la mesada 14 para todos los pensionados en Colombia se barajó durante el año pasado.

Un proyecto de ley buscar que la mesada 14 sea entregada para algunos pensionados en Colombia. La iniciativa ya pasó el primero de sus debates en el Congreso de la República.

De acuerdo con la iniciativa, es necesario que se reconozca este pago para los docentes oficiales del país, es decir, aquellos que han trabajado en entidades educativas pública.

Explica la propuesta que estos pensionados en Colombia deben ser reconocidos por el aporten que hicieron, en algunos casos, en zonas de difícil acceso.

Añade la iniciativa que, de aprobarse el cambio, se beneficiaría a cerca de 60.000 personas, que son las que cumplirían con los requisitos, en algunos casos ya estando estas jubiladas.

El proyecto de ley, sin embargo, deja en claro que esta mesada extra no va a ser entregada a todos los jubilados o trabajadores para cuando se retiren.

Lo que se ha pedido para la mesada 14 de los pensionados en Colombia

Lo anterior teniendo en cuenta que el compromiso fiscal de asumir un costo de esta magnitud sería realmente complejo de atender para las arcas fiscales.

Durante la reforma pensional que se aprobó el año pasado se habló de la posibilidad de revivir esta mesada para todos los pensionados en Colombia, el gobierno Petro manifestó estar de acuerdo.

Se habló incluso de ir implementado la mejora de manera escalonada para ciertos trabajadores, pero igual demandaba una importante inyección de capital público.

Suele ser esta petición un punto constante de discusiones en el marco de la mesa de concertación de políticas salariales, que define el ajuste del salario mínimo para los trabajadores.

