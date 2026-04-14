Pérdidas económicas siguen siendo millonarias por bloqueos en Santander

El Consejo Gremial volvió a decir que, en el marco del paro en Santander, dadas las protestas por los cambios al impuesto predial, hay una serie de presiones complejas para la economía nacional y las pérdidas siguen siendo millonarias al día.
Un reciente comunicado del Consejo Gremial señala que, de acuerdo con información de la Alianza por Santander, los impactos se materializan en la cancelación de exportaciones, las restricciones en la movilidad de carga y pasajeros, la cancelación de reservas de servicios turísticos, la interrupción de cadenas de abastecimiento y la afectación en el sector agropecuario.
Dice el análisis que las pérdidas económicas estimadas por la situación en Santander se tasan en cerca de $120.000 millones diarios, cifras que siguen afectado sustancialmente la producción de alimentos, entre otros.
“El Consejo Gremial Nacional advierte que la persistencia de bloqueos, más allá de expresar una inconformidad legítima, está generando afectaciones desproporcionadas sobre la ciudadanía, al aparato productivo y a la prestación de servicios esenciales”, se lee en el comunicado.
Más efectos complejos por la situación en Santander
Agrega el pronunciamiento que la situación debilita la confianza, incrementa la incertidumbre y afecta las condiciones necesarias para el desarrollo económico del país.
“El Consejo Gremial hace llamado urgente a las autoridades y a todos los actores involucrados a garantizar una protesta pacífica que respete el derecho de los que no hace parte de la misma y se restablezca inmediatamente el libre tránsito y circulación en los corredores viales”.
Asoleche, por su parte, menciona que la crítica situación en Santander plantea también un riesgo complejo para la leche, toda vez que es un producto altamente perecedero.
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“La normativa vigente en Colombia establece que debe transportarse a las plantas de procesamiento sin superar las 48 horas siguientes a su recolección y enfriamiento. Cada hora de bloqueo es, en la práctica, una hora que se descuenta de ese margen”, dice el informe.