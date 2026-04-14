MinMinas expide decreto clave para regular el almacenamiento de energía en Colombia

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, expidió un decreto para establecer los lineamientos de los sistemas de almacenamiento de energía al interior del Sistema Interconectado Nacional y también de las zonas no interconectadas. Lo anterior se hizo a través del Decreto 0393 de 2026, con el cual se lanza un programa de política pública para incentivar el almacenamiento de la energía y, de esa manera, garantizar la continuidad del servicio eléctrico para los usuarios.
Según lo mencionó la cartera energética, esto representa un avance para garantizar la confiabilidad del servicio. En particular, señaló que hay una creciente participación de las fuentes de energía renovable, como por ejemplo la solar. Asimismo, el Gobierno hizo alusión a que, si bien la energía producida a través del sol es intermitente, puesto que solo se genera cuando es de día, también destacó que el almacenamiento de energía es una manera de asegurar la estabilidad de un sistema que migre hacia energías más renovables, que es la política energética que se ha trazado el gobierno Petro.
Según lo señala el Gobierno, la medida habilita el uso y también la incorporación de sistemas de almacenamiento, con lo cual se permite que se presten múltiples servicios en regulación de frecuencia, respaldo energético, control de tensión, optimización del uso de la infraestructura existente y también en la gestión de la demanda.
“El almacenamiento de energía es clave para aprovechar al máximo las fuentes renovables. Con esta regulación, damos señales claras para atraer inversión, modernizar el sistema eléctrico y reducir vulnerabilidades”, agregó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
La cartera también manifestó que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) va a definir los esquemas de remuneración y también la operación de estos sistemas de almacenamiento. El mismo Palma señaló que la comisión ya ha venido avanzando en estas temáticas y que estaría próxima a publicar una reglamentación, mientras que el Ministerio de Minas y Energía va a definir los servicios que podrá prestar la infraestructura de almacenamiento en coordinación con las entidades del sector.
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También se señaló que los servicios que podrá ofrecer este sistema de almacenamiento serían el almacenamiento en horas de baja demanda para que se utilicen en horas pico, reducción de congestiones de red, regulaciones de frecuencia, respaldos al sistema, entre otros.
Palma añadió que esta política pública podrá llevar energía a zonas no interconectadas de la red eléctrica.