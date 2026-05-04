A partir del 1 de junio, Ecuador reducirá al 75 % los aranceles a productos colombianos. La medida adoptada por el gobierno de Daniel Noboa se presenta cuatro días después de la entrada en vigor de una tarifa del 100 % a las importaciones colombianas.
La reducción en la tasa de seguridad responde a las intenciones del Ejecutivo ecuatoriano de promover una mayor articulación entre los dos países.
«Esta decisión ratifica la apertura del Gobierno Nacional de avanzar hacia mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad, promoviendo una mayor articulación entre ambos países y fortaleciendo el desarrollo de la zona fronteriza», señala el comunicado emitido por la Presidencia de Ecuador.
A la ciudadanía: pic.twitter.com/03Ko2qhmmv— Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) May 4, 2026
Cabe recordar que las tensiones comerciales entre Colombia y el país vecino comenzaron el pasado mes de enero cuando Noboa anunció que desde el 1 de febrero entraría en vigor una ‘tasa de seguridad’ del 30 % a las importaciones colombianas.
Según señaló el mandatario en su momento, la medida estaría en marcha hasta que se evidenciara «un compromiso real» por parte del país para enfrentar al narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.
Colombia respondió con una medida parecida, de manera que cortó la interconexión eléctrica con Ecuador y cerró su frontera terrestre al ingreso de varios productos ecuatorianos.
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