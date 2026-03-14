MinMinas revela avances en agenda energética con Venezuela; pedirá a Estados Unidos levantar sanciones

El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, informó que el Gobierno sostuvo una reunión con autoridades venezolanas para revisar varios proyectos de integración energética entre ambos países.
Según explicó el funcionario en un mensaje publicado en la red social X, el encuentro incluyó conversaciones sobre interconexión eléctrica, suministro de gas natural y comercio de combustibles entre Colombia y Venezuela.
Uno de los temas fue la posibilidad de que ISA InterColombia lidere inversiones para una interconexión eléctrica entre ambos países a través de La Guajira. En esa iniciativa también han manifestado interés en participar Grupo Energía Bogotá y EPM, especialmente en la rehabilitación y ampliación de la infraestructura de transmisión.
Durante el encuentro también se analizó la posibilidad de reanudar el suministro de energía desde Venezuela hacia Puerto Carreño, municipio que actualmente depende en gran medida de generación eléctrica con diésel tras la desconexión de esa interconexión en años anteriores.
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Otro de los puntos revisados fue el estado de la línea de interconexión San Mateo – Corozo, ubicada en Norte de Santander. De acuerdo con el ministro, esta infraestructura se encuentra operativa y podría utilizarse como respaldo para el sistema eléctrico venezolano en periodos de sequía, siempre que se concreten contratos de conexión del lado colombiano.
Gas natural y futuro del gasoducto binacional
En materia de gas natural, Palma indicó que PDVSA expresó su intención de terminar el contrato vigente con Ecopetrol relacionado con el gasoducto binacional Gasoducto Antonio Ricaurte.
Este gasoducto, inaugurado en 2007 y con cerca de 225 kilómetros de longitud, permanece inactivo desde hace varios años y requiere reparaciones para volver a operar.
El ministro señaló que existe disposición de ambas empresas para revisar el acuerdo en el futuro, aunque advirtió que el restablecimiento pleno de las relaciones comerciales dependería del levantamiento de sanciones internacionales.
“Para avanzar en esa dirección necesitamos levantar sanciones que permitan restablecer plenamente las relaciones comerciales; por eso tendremos una reunión con el gobierno de Estados Unidos el próximo lunes”, agregó.
Exportaciones de GLP hacia la frontera
Palma también informó que se autorizaron permisos para que operadores privados comiencen exportaciones iniciales de gas licuado de petróleo (GLP) desde Venezuela hacia Colombia por la ciudad de Cúcuta.
El volumen inicial autorizado asciende a 1,26 millones de galones mensuales, lo que, según el ministro, beneficiaría a más de 150.000 familias en zonas de frontera. Además, indicó que ya se recibió un primer cargamento de más de 100.000 litros de gas, destinado a cerca de 800 hogares.
Situación de Monómeros
Finalmente, el ministro señaló que el Gobierno colombiano mantiene la intención de adquirir la empresa Monómeros Colombo Venezolanos una vez se levanten las sanciones internacionales que afectan su operación.
También indicó que el sector financiero colombiano podría reactivar las cuentas de la compañía y que Ecopetrol retomaría la venta de azufre para su operación, mientras Gecelca avanza en el proceso de valoración de la empresa.
La reunión se da en medio de los esfuerzos de ambos países por retomar la cooperación energética y revisar proyectos de infraestructura y suministro de combustibles entre Colombia y Venezuela