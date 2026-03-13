El gobierno de Venezuela, presidido por Delcy Rodríguez, afirmó que realizó el primer envío de gas a Colombia. Lo anterior se produjo tras una reunión con ministros del gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, con Rodríguez. Los titulares de las carteras gubernamentales que asistieron a los encuentros fueron Edwin Palma, ministro de Minas y Energía de Colombia; Rosa Villavicencio, canciller; Irene Vélez, ministra de Ambiente; y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
Incluso, en medios locales de Venezuela se afirmó que ese país comenzó su despliegue para transportar gas butano hacia Colombia. Lo anterior se haría a través de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la actividad se habría realizado en el puente binacional Simón Bolívar, ubicado en San Antonio, en el Estado de Táchira.
Lo que antes parecía un escenario totalmente improbable, pese a las enormes riquezas y recursos energéticos de Venezuela, ahora podría ser una realidad, puesto que el canal Telesur afirmó que esto marca una etapa de comercialización y cooperación energética entre Colombia y Venezuela. Cabe recordar que esta importación de gas se produce en un contexto en el que Colombia no puede abastecer su propia demanda para hogares, pequeños comercios y gas vehicular, por lo cual está requiriendo la importación de gas desde diciembre de 2024.
Lo anterior se hace a través de la planta de regasificación en Cartagena, llamada Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), filial de Promigas. Varios analistas del sector, entre ellos Sandra Fonseca, expresidenta de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía (Asoenergía), han mencionado a este medio que la importación del energético desde ese país sería un beneficio para Colombia, gracias a las facilidades logísticas que se pueden presentar para que esto se vuelva una realidad.
En este sentido, Fonseca hacía alusión al gasoducto Antonio Ricaurte, que conecta a Colombia y Venezuela en materia gasífera. Sin embargo, este se encuentra en una fase de inoperación y requiere ajustes en su infraestructura para que vuelva a estar en funcionamiento. Por lo tanto, la cooperación energética de la que habló Rodríguez se dio en el puente Simón Bolívar, pero mediante cisternas de gas licuado de petróleo (GLP), que contienen gas butano, dirigidas a Colombia.
Incluso, el presidente de PDVSA, Julio Enrique Rojas, señaló que esto fortalece la estabilidad de la red regional a nivel binacional y también la economía venezolana, según mencionó Telesur. Aquí cabe señalar que uno de los factores por los cuales los analistas eran escépticos frente a la importación de gas desde Venezuela era que este país estaba sancionado bajo el régimen OFAC, conocido también como la lista Clinton.
Por otro lado, en cuanto al gasoducto Antonio Ricaurte, se señaló que durante la reunión de ministros del gobierno Petro con Delcy Rodríguez se planteó una hoja de ruta para que este se reactivara. Así pues, finalmente se da la comercialización de gas de Venezuela hacia Colombia. Finalmente, cabe preguntarse si Colombia también tendrá la oportunidad de exportar energía eléctrica.
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En este punto es necesario señalar que el gerente general de Empresas Públicas de Medellín (EPM), John Maya, manifestó también a este medio que las filiales del grupo se encuentran listas para que la exportación pueda darse. Esto es algo que el gobierno ha propuesto desde 2025. Incluso el ministro Palma ya había planteado esta iniciativa en ese mismo año.
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