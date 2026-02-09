Personas con perros en conjuntos tendrían que hacer modificación clave para su tenencia

El cuidado responsable de mascotas en los conjuntos residenciales en uno de los temas que más genera dudas en los habitantes de propiedades residenciales.
Si bien la convivencia interna se rige por la Ley 675 de 2001, no siempre existe claridad con respecto a las obligaciones que tienen los propietarios que tienen mascotas, especialmente en perros, y los límites que se deben tener en cuenta para generar un bienestar colectivo.
Pese que la normativa establece lineamientos generales para el uso de áreas compartidas en conjuntos, la interacción entre los residentes y las medidas necesarias para preservar la seguridad y tranquilidad, son generales, sobre todo, para quienes tienen perros en conjuntos, un nuevo proyecto de ley que se tramita en el Congreso de la República cambiaria la manera de la tenencia de mascotas.
El objetivo de este proyecto, que ya superó el primer debate, busca que haya una modificación en la Ley 675 de 2001 para que se cierren vacíos que suelen generar fricciones entre los residentes de los conjuntos residenciales y que causan molestias con las mascotas.
Entre las medidas que se contemplan, que se deban añadir, está la creación del registro de mascotas que se debería efectuar en las administraciones de los conjuntos, donde esta obtenga información con nombre del animal, el responsable de este, si se encuentra o no esterilizado y la edad.
Posteriormente, esto deberá ser remitido a las alcaldías locales para que haya un mejor fortalecimiento en el bienestar animal. Los ponentes de esta iniciativa destacan que es importante la actualización frente a cambios sociales, y que se reconozca que las mascotas forman parte de las familias para promover reglas más claras que garanticen el bienestar de las mascotas como la tranquilidad y la convivencia de los vecinos en los conjuntos residenciales.
¿Cuánto saben los residentes de los conjuntos de la tenencia responsable de mascotas?
Dentro del Congreso destacaron que, gracias a un sondeo que efectuó el Senado de la República, para hacer seguimiento a la convivencia con mascotas en conjuntos, destacó que cerca del 48 % de los ciudadanos desconoce los reglamentos de la propiedad horizontal que se relaciona con animales.
Recomendado: Personas con perros deben cumplir con exigente documento
Dicha medición, que hicieron por medio de la cuenta oficial de X del Senado de la República, destacó que el 79 % de los residentes tienen mascotas en sus apartamentos, lo que muestra una alta presencia de perros o gatos en este tipo de viviendas.
Frente al tema de los conflictos que se asocian a la convivencia, la encuesta mostró que el 33 % de los ciudadanos confirman haber tenido problemas relacionados con mascotas.
Finalmente, en cuanto a las acciones para mejorar la convivencia en zonas comunes, el 44 % destacó limpiar las necesidades de las mascotas para evitar conflictos, el 16 % mostró que usa correctamente la correa con su perro y el 36 % mencionó que hace uso correcto de las zonas comunes en los conjuntos.