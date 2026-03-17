Peso colombiano muestra un desempeño firme frente al dólar; petróleo recupera su impulso y la deuda pública se valoriza

El dólar estadounidense en Colombia registró hoy una leve corrección a la baja, manteniéndose por debajo de la barrera de los $3.700. La divisa cerró la jornada en $3.693,32, lo que representa un descenso de $6,63 frente al dato de ayer ($3.699,95), en una sesión marcada por la estabilidad técnica y el repunte de los precios internacionales del crudo.
La moneda abrió en $3.683 y fluctuó en un rango estrecho, tocando un mínimo de $3.678 y un máximo que no superó el cierre previo ($3.699,94). Este comportamiento local coincidió con una ligera debilidad del billete verde a nivel global, con el índice DXY retrocediendo a 99,59 puntos (-0,12 %).
Según Emanuel Juárez, analista de mercados de HFM, el peso colombiano continúa mostrando un desempeño firme. El experto señala que, mientras el tipo de cambio se mantenga por debajo de la zona de los $3.700 – $3.710, el sesgo de corto plazo seguirá siendo de estabilidad. El mercado se encuentra en una fase de «espera», atento a las próximas señales de política monetaria y a la evolución del apetito por riesgo global.
Brent supera los US$102 tras nuevos ataques
El principal soporte para la moneda nacional fue el nuevo repunte en el sector energético, que borró las correcciones de la jornada anterior.
El barril Brent escaló a US$102,93 (+2,75 %) y el WTI a US$94,99 (+2,74 %).
Según analistas, la reactivación de los precios responde a la intensificación de ataques contra el yacimiento de gas Shah en Emiratos Árabes Unidos y terminales en Irak.
A pesar de la liberación de reservas estratégicas por parte de EE. UU., la parálisis en el puerto de Fujairah y el cierre fáctico del Estrecho de Ormuz mantienen una prima de riesgo que ha impulsado los precios un 40 % durante el desarrollo del conflicto.
Ajuste de expectativas en Colombia para el cierre de 2026
Mientras el dólar se estabiliza, el frente macroeconómico presenta señales de alerta. Diversas entidades financieras revisaron estas semanas sus pronósticos de crecimiento del PIB colombiano para este año, reflejando un panorama de desaceleración.
Bancolombia ajustó su previsión del 3,2 % al 2,9 %, advirtiendo que la inversión fija sigue por debajo de sus promedios históricos. El Banco de Bogotá fue el más conservador, situando su proyección en un 2,4 %. La entidad alertó que el crecimiento actual solo encuentra soporte en el gasto público, mientras la inversión profundiza su crisis. Finalmente, BBVA Research mantuvo su cálculo inalterado en un 2,8 %.
Finalmente, la deuda pública (TES) colombiana cerró mercados con una valorización del 0,16 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2026 cerraron en 12,109 %; la jornada anterior no registraron.
- Los TES de 2028 terminaron en 13,984 % desde los 13,920 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,729 % cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,770 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,988 %; la jornada anterior se ubicaron en 12,980 %.
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