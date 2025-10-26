El presidente Gustavo Petro votó en las consultas de su partido, el Pacto Histórico. Las votaciones definirán el candidato de esa colectividad a la Presidencia del 2026.
En el marco de la jornada electoral, se han dado a conocer algunos problemas de orden público en Tumaco y Arjona.
El presidente Petro calificó el trabajo de la Registraduría de “desastre” y aseguró que se presentaron inconvenientes importantes en algunas zonas del país.
“Desastre de la Registraduría, de su programa de sistemas que se cae o lo sabotean, deja sin votar a la ciudadanía, incumplieron eran 13.000 puestos y hay 9.000”, aseguró el mandatario tras votar.
Agregó el presidente Petro que “la gente sale en avalancha a votar por la democracia y la Paz de Colombia”.
Además, sobre la 1:30 p. m., el jefe de estado dijo a través de su cuenta de X que «el registrador debería postergar la hora de cierre de las mesas, dada la enorme afluencia de la ciudadanía, se demoran hasta una hora para poder votar».
Recomendado: Esto pasará con los votos de Daniel Quintero en la consulta del Pacto Histórico
Cabe mencionar que, desde esta mañana, la Registraduría General de la Nación recordó que un total de 39.984.168 ciudadanos están habilitados para votar y que en todo el territorio nacional se habilitaron 13.405 puestos de votación conformados por 19.833 mesas. De igual manera, 142.029 personas prestarán su servicio como jurados de votación.
De igual manera, esta jornada definirá quién va a ser el candidato presidencial de la izquierda para las elecciones del próximo mayo de 2026 y los candidatos al Congreso.
Según reportaron a través de sus redes sociales, los precandidatos presidenciales del Pacto Histórico, Carolina Corcho e Iván Cepeda, ya salieron a votar e hicieron un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier irregularidad en el proceso.