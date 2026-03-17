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¿Por qué Petro dijo que liquidará las EPS en Colombia que estén en quiebra?

El presidente Gustavo Petro dijo que liquidará las EPS en Colombia que estén en quiebra y presentará de nuevo la reforma a la salud

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¿Por qué Petro dijo que liquidará las EPS en Colombia que estén en quiebra?
La salud y del presidente Petro.Fotos: Coosalud y Presidencia.

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El presidente Petro dijo que liquidará a las EPS en Colombia que estén en quiebra luego de que los mecanismos propuestos por su Gobierno no fueran tenidos en cuenta, ni la reforma a la salud, ni los decretos que cambiaban parte del sistema.

Aseguró el mandatario que la decisión se toma teniendo en cuenta que el país no tiene los mecanismos suficientes para solventar las deudas de algunas de las entidades, incluso que están intervenidas.

Petro dijo que liquidará las EPS en Colombia que estén en quiebra dado también que el decreto que buscaba el traslado de millones de pacientes, a la Nueva EPS, también quedó sin efectos por orden de la justicia.

Sobre lo que podría pasar, el mandatario aseveró que todas las EPS que están quebradas, intervenidas y no intervenidas, pasarán sus afiliados de una EPS a otra.

Petro dijo que liquidará las EPS en Colombia que estén en quiebra
Petro llevará al nuevo Congreso su quinta reforma tributaria; liquidará EPS intervenidas. Foto: tomada de X@infopresidencia

Petro dijo que liquidará las EPS en Colombia que estén en quiebra también por estas razones

Explicó que “si liquidamos a unas EPS es casi imposible normativamente, en una catástrofe de las EPS no de la Salud, porque el Sistema preventivo ha logrado reducir a la mitad las tasas de mortalidad fundamentales en Colombia”.

Acemi, gremio que reúne a las EPS en Colombia ya había advertido que la intención del gobierno Petro no solucionaba el problema financiero de fondo, no generaba alivios sobre estas entidades y, al mismo tiempo, presionaba todavía más las finanzas públicas.

A pesar de que el presidente Petro dijo que liquidará las EPS en Colombia que estén en quiebra, aseguró que el próximo 20 de julio volverá a ser presentada, ante el Congreso de la República, la reforma a la salud.

Petro dijo que liquidará las EPS en Colombia que estén en quiebra
Cambio en la entrega de medicamentos para maestros del Fomag. Foto: Valora Analitik

Recomendado: Frenan cambios y traslados en EPS de Colombia que había decretado gobierno Petro

Esta, vale recordar, modifica sustancialmente el papel de las EPS en el país, llevándolas a ejercer funciones de entidades que administran servicios de salud, mas no los recursos del sistema.  

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Tags: EPS Colombia
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