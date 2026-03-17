¿Por qué Petro dijo que liquidará las EPS en Colombia que estén en quiebra?

El presidente Petro dijo que liquidará a las EPS en Colombia que estén en quiebra luego de que los mecanismos propuestos por su Gobierno no fueran tenidos en cuenta, ni la reforma a la salud, ni los decretos que cambiaban parte del sistema.
Aseguró el mandatario que la decisión se toma teniendo en cuenta que el país no tiene los mecanismos suficientes para solventar las deudas de algunas de las entidades, incluso que están intervenidas.
Petro dijo que liquidará las EPS en Colombia que estén en quiebra dado también que el decreto que buscaba el traslado de millones de pacientes, a la Nueva EPS, también quedó sin efectos por orden de la justicia.
Sobre lo que podría pasar, el mandatario aseveró que todas las EPS que están quebradas, intervenidas y no intervenidas, pasarán sus afiliados de una EPS a otra.
Petro dijo que liquidará las EPS en Colombia que estén en quiebra también por estas razones
Explicó que “si liquidamos a unas EPS es casi imposible normativamente, en una catástrofe de las EPS no de la Salud, porque el Sistema preventivo ha logrado reducir a la mitad las tasas de mortalidad fundamentales en Colombia”.
Acemi, gremio que reúne a las EPS en Colombia ya había advertido que la intención del gobierno Petro no solucionaba el problema financiero de fondo, no generaba alivios sobre estas entidades y, al mismo tiempo, presionaba todavía más las finanzas públicas.
A pesar de que el presidente Petro dijo que liquidará las EPS en Colombia que estén en quiebra, aseguró que el próximo 20 de julio volverá a ser presentada, ante el Congreso de la República, la reforma a la salud.
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Esta, vale recordar, modifica sustancialmente el papel de las EPS en el país, llevándolas a ejercer funciones de entidades que administran servicios de salud, mas no los recursos del sistema.