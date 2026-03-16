Petro llevará al nuevo Congreso su quinta reforma tributaria; liquidará EPS intervenidas

En un nuevo Consejo de Ministros este lunes 16 de marzo, Gustavo Petro, presidente de Colombia, afirmó que presentará nuevamente la reforma tributaria como proyecto de ley.
Petro dijo, específicamente, que “la reforma tributaria se presentará de nuevo el 20 de julio como proyecto de ley. Otro Congreso, otro Gobierno, otra oportunidad”.
Lo anterior tuvo pie luego de que el mandatario afirmara que las EPS que están quebradas deberán ser liquidadas. A su vez, señaló la decisión de un tribunal de suspender el reordenamiento de usuarios en las EPS.
“El tribunal, al tumbar eso, acaba completamente la posibilidad de eficiencia en las EPS, tanto intervenidas como no intervenidas”.
El mandatario resaltó que el Estado no debe asumir las deudas de las EPS. “Depende del electorado de Colombia si volvemos atrás o seguimos con las reformas. Lo que sí sería un suicidio para el país es sacar $50 billones del Gobierno para trasladarlos para pagar la deuda de las EPS. Es mejor que se liquiden”.
Cabe resaltar que, de las cuatro reformas anteriores presentadas por el Gobierno Petro, solo una logró pasar las votaciones en el Congreso cuando el ministro de Hacienda era José Antonio Ocampo.