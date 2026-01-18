Petro se va contra negocio de gas del Grupo Aval y desconoce déficit de gas que ha elevado las importaciones

El presidente Gustavo Petro anunció que dio la orden directa a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para recuperar el terreno donde opera la regasificadora de Cartagena, actualmente en manos de la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC).
El mandatario considera que se trata de un monopolio privado inconstitucional que encarece las tarifas de energía en el país, especialmente en la región Caribe.
Según explicó el mandatario, el predio deberá ser devuelto a la comunidad afro de Barú, a la que —aseguró— le fueron despojadas las tierras para permitir el desarrollo del proyecto. El negocio de la regasificación hace parte del portafolio de Corficolombiana, filial del Grupo Aval, uno de los conglomerados financieros más grandes del país.
“El negocio que se hace con el monopolio privado establecido en Cartagena para la importación del gas es una estafa para todo el pueblo de Colombia”, afirmó Petro, al señalar que este esquema ha tenido un impacto directo en el alto costo de la energía eléctrica, comenzando por el Caribe colombiano.
Lo que Petro no dijo en su publicación en redes sociales es que fue gracias a la regasificadora de SPEC que se evitó un apagón energético en Colombia el año pasado, pues el gas que se importó a través de esa infraestructura sirvió para mantener prendidas muchas de las plantas térmicas que generaron energía ante la escasez de otras fuentes.
Además, tampoco dijo que la importación de gas se viene dando desde hace años y se ha incrementado en los últimos meses debido al déficit de gas que vive Colombia ante la baja actividad de exploración.
Como es lógico, al no tener más gas natural en el mercado interno, es necesario importarlo, quedando a merced de los precios internacionales.
La orden para Ecopetrol
Petro también anunció que Ecopetrol deberá acelerar su proceso de adecuación para la importación de gas, como parte de una estrategia para romper el monopolio privado y reducir tarifas. En ese marco, confirmó que abordará el tema energético en conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con los gobiernos de Venezuela y Panamá, con el objetivo de avanzar en una articulación energética regional.
Según el mandatario, esta integración permitiría que el Caribe colombiano deje de ser importador y pase a convertirse en exportador de gas, en lo que denominó un esquema “grancolombiano”, con beneficios tanto para Colombia como para Venezuela.
