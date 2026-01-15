En medio de los cambios que atraviesa la economía global, Colombia aparece como uno de los países de la región con mayor potencial de crecimiento en los próximos 15 años, según un análisis de McKinsey & Company.
El estudio “LatAm to the world: Colombia, oportunidades de crecimiento para los próximos 15 años”, estima que el país podría alcanzar entre US$570.000 millones y US$650.000 millones de Producto Interno Bruto (PIB) hacia 2040, apalancado en una evolución gradual hacia actividades de mayor productividad y valor agregado.
Para dimensionar ese escenario, vale ponerlo en contexto con el tamaño actual de la economía. El PIB nominal de Colombia, que en 2024 fue de $1.706 billones, equivale a cerca de US$427.000 millones al tipo de cambio promedio del año. El escenario de US$650.000 millones supone un crecimiento cercano al 52 % frente al PIB nominal de 2024.
De acuerdo con el análisis, la economía global atraviesa transformaciones profundas asociadas a la digitalización, la transición energética y la reorganización de las cadenas de valor. En ese contexto, Colombia se encuentra bien posicionada para responder a estas tendencias y desarrollar nuevas oportunidades de crecimiento.
El informe señala que factores como el talento humano, la conectividad internacional, la disponibilidad de energías renovables y los recursos naturales del país constituyen una base favorable para fortalecer su participación en la economía global en los próximos años.
Servicios digitales: uno de los principales motores
Uno de los sectores con mayor potencial es el de servicios digitales, que abarca tecnología de la información y servicios empresariales. El informe destaca que Colombia cuenta con ventajas frente a otros mercados, como la cercanía horaria y cultural con Norteamérica, costos competitivos y una oferta creciente de talento.
Según las estimaciones, este segmento podría generar entre US$10.000 millones y US$25.000 millones adicionales para la economía colombiana en los próximos años, en la medida en que se continúe fortaleciendo la formación técnica y el desarrollo de habilidades clave.
Centros de datos y economía digital
El crecimiento del comercio electrónico y la inteligencia artificial está impulsando una mayor demanda por infraestructura digital a nivel global. En este frente, el análisis identifica a Colombia como un posible destino para inversiones en centros de datos.
La conectividad internacional y la disponibilidad de energías renovables aparecen como factores relevantes para este tipo de proyectos. La oportunidad económica estimada para este segmento podría llegar hasta US$5.000 millones, si se consolidan condiciones técnicas y regulatorias que faciliten su desarrollo.
Agroindustria: el foco en mayor valor
La agroindustria también figura entre los sectores con mayor margen de crecimiento. El informe plantea que el potencial no está únicamente en ampliar la producción, sino en avanzar hacia una mayor transformación y procesamiento de alimentos.
Este sector podría generar entre US$20.000 millones y US$30.000 millones adicionales, apoyado en la disponibilidad de tierras agrícolas, la experiencia productiva y el posicionamiento de productos colombianos en mercados internacionales.
“Colombia cuenta con activos muy sólidos para fortalecerse en la economía global. La combinación de talento, digitalización y recursos naturales abre oportunidades concretas para un crecimiento sostenido en el largo plazo”, señaló Andrés Cadena, socio senior de McKinsey & Company en Colombia.
El desarrollo de estos sectores tendría un impacto relevante en el crecimiento de la economía y en la generación de empleo, aunque advierte que los resultados dependerán de la capacidad del país para ejecutar estrategias de largo plazo y atraer inversión.
