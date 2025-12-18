Estos son los importantes cambios que aplicarán al pico y placa en Bogotá

La Alcaldía de Carlos Fernando Galán dio a conocer una serie de cambios sobre la medida de pico y placa en Bogotá. Las modificaciones, dijo la administración, buscan mejorar la movilidad en la ciudad.
Estos cambios aplicarán desde este fin de año y se van a mantener, advirtió Galán, para lo que resta de este año. Lo anterior teniendo en cuenta también los cambios en la movilidad que se dan en la temporada decembrina.
De momento, Galán descartó que el pico y placa en Bogotá vaya a suspenderse, prolongadamente y por mucho tiempo, durante las últimas semanas de diciembre y las primeras de enero, como ha ocurrido en otras ocasiones.
Lo anterior, dijo en su momento el alcalde, dado que la capital colombiana está en medio de una serie importante de obras de infraestructura que siguen complejizando la movilidad, por lo que no se hace viable sumar más del parque automotor.
Sin embargo, sí hay otras modificaciones importantes, siendo una de las más relevantes la aplicación de la medida de restricción los fines de semana para algunos carros, así como mayores pagos para el pico y placa solidario.
¿Qué cambia del pico y placa en Bogotá?
- No habrá pico y placa dos días: se levanta la medida solamente el viernes 26 de diciembre y el 2 de enero
- Habrá pico y placa los sábados para carros que no estén matriculados en Bogotá: será desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche
- Sube el pago del pico y placa solidario para algunos: Habrá un aumento del 50 % para las placas no matriculadas en Bogotá
Sobre cambios radicales al pico y placa en Bogotá, la alcaldía de Galán ha mencionado que, de momento, no se pueden establecer modificaciones en los horarios o zonas con exenciones toda vez que las obras en vías principales y el crecimiento de carros vendidos en la capital dificultan la movilidad.