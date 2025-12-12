Vehículos tendrían que hacer nueva incorporación obligatoria: Ley establecería este trámite

Un proyecto de ley avanza en su discusión en el Congreso de la República. Se trata de la Ley 628 de 2025, una iniciativa que plantea ajustes en las normas de tránsito con el propósito de reducir la accidentalidad en el país. La propuesta busca incorporar nuevas obligaciones para los conductores que estén iniciando su proceso de adaptación al sistema vial, considerando que este grupo registra un número significativo de infracciones y siniestros durante los primeros meses de experiencia en la conducción.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es la implementación de un requisito dirigido a quienes obtengan por primera vez su licencia de conducción. De acuerdo con los ponentes, esta medida responde a la necesidad de identificar a los conductores primerizos para promover un entorno de mayor precaución entre los distintos actores viales. Según lo expuesto, la evidencia acumulada en los últimos años muestra que los conductores novatos suelen enfrentar dificultades para anticipar situaciones de riesgo, lo que incrementa la probabilidad de incidentes en las vías.
Con base en ese diagnóstico, la propuesta plantea que toda persona que reciba por primera vez su licencia de conducción deberá portar en su vehículo una señal exterior con la letra “A”. Esta identificación deberá ser visible y cumplir con las especificaciones que determine la reglamentación posterior. La letra hará referencia a la condición de aprendiz, con el fin de informar a los demás usuarios que el conductor se encuentra en periodo de adaptación.
La intención de este distintivo es que los demás actores viales puedan reconocer inmediatamente a un conductor inexperto y adecuar su comportamiento, ya sea moderando la velocidad, evitando maniobras bruscas o manteniendo una distancia prudente. Los ponentes sostienen que esta acción preventiva permitiría disminuir situaciones que pueden convertirse en riesgos, especialmente en entornos urbanos con alta circulación vehicular.
¿De cuánto sería la multa por no cumplir la norma?
Además del uso obligatorio de la señal, el proyecto incluye medidas sancionatorias para garantizar su cumplimiento. En caso de que un conductor novato no porte la identificación correspondiente, se impondría una multa. La propuesta establece que esta omisión sería clasificada como una infracción de tipo A en el Código Nacional de Tránsito. De ser aprobada, la sanción equivaldría a cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que hoy representa un valor cercano a los $160.000.
El proyecto también abre la puerta a que las autoridades de tránsito desarrollen campañas pedagógicas para informar sobre la aplicación de la medida, su finalidad y la importancia de la corresponsabilidad en la seguridad vial. Los ponentes sostienen que la señalización para conductores novatos no pretende estigmatizar a quienes empiezan a conducir, sino facilitar su proceso de adaptación mediante un mecanismo que permita a los demás usuarios ejercer una conducción más preventiva.
Aunque la iniciativa sigue en trámite legislativo, ya ha generado discusión entre diversos sectores. Algunos consideran que el uso de la señal podría aportar a la reducción de accidentes, mientras que otros plantean dudas sobre su impacto real. No obstante, quienes respaldan el proyecto aseguran que cualquier herramienta que contribuya a fortalecer la seguridad vial debe ser valorada y complementada con estrategias de formación, control y cultura ciudadana. Para los defensores de la medida, esta propuesta representa un paso adicional en la búsqueda de vías más seguras para todos.