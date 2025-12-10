Kia presentó nueva generación de uno de sus SUV más exitosos: estos son los detalles

La marca surcoreana de vehículos, Kia, presentó el nuevo Kia Seltos 2026, la segunda generación de su SUV subcompacto de éxito mundial. El nuevo vehículo fue rediseñado para ofrecer una experiencia de conducción más segura y una usabilidad más inteligente en el día a día.
La mejora del espacio en el habitáculo hace que tenga una postura más amplia, superficies precisas y formas un poco más estructuradas que expresan capacidad y confianza desde todos los ángulos.
Entre sus características están: dimensiones: 4.430 mm (L) × 1.830 mm (W) × 1.600 mm (H); distancia entre ejes de 2.690 mm (lo que permite una cabina espaciosa), un diseño frontal con parrilla más ancha con la firma de iluminación de mapa estelar de Kia y secuencia dinámica de luces de bienvenida; manillas de puertas a ras para mejorar la aerodinámica y la sofisticación visual. En la parte trasera tiene luces verticales se extienden a lo largo del portón.
“El Kia Seltos siempre ha representado el mejor valor en su clase, y el modelo de nueva generación se basa en ese legado con una oferta enriquecida que resuena con las diversas pasiones de nuestros clientes. Su presencia global ampliada y sus abundantes características prácticas y con estilo subrayan el compromiso de Kia con satisfacer las diversas necesidades de movilidad en todo el mundo”, aseguró Ho Sung Song, presidente y CEO de Kia Corporation.
Características generales del Kia Seltos
El renovado vehículo además tiene salpicadero bajo y horizontal que mejora la visibilidad hacia adelante y un embalaje optimizado que garantiza un amplio espacio para la cabeza y las piernas para todos los pasajeros.
Cuenta con sistema Shift-by-Wire (SBW) tipo columna, el cual libera la consola central, mejorando la funcionalidad y contribuyendo a un entorno de cabina más abierto.
Entre las mejoras en la parte interior están: amplio techo panorámico para un ambiente abierto y aireado iluminación ambiental personalizable de 64 colores para mejorar el ambiente dentro del coche y los asientos reclinables de la segunda fila son ajustables en un total de 24 grados (12 grados hacia adelante y hacia atrás).
También, los sistemas de audio premium Harman Kardon y Bose ofrecen un sonido inmersivo y de alta fidelidad optimizado para la arquitectura acústica del habitáculo e incluye Kia Connect Store para personalización digital y opciones de entretenimiento, incluyendo colaboraciones con Disney y NBA Driving performance and powertrain.
El nuevo Seltos cuenta con un motor atmosférico de 2,0 litros y cuatro cilindros (149 hp de potencia y 179 Nm de torque), acoplado a una caja automática tipo CVT; un motor turbo 1.6 T-GDi de cuatro cilindros en dos niveles de potencia: 180 hp con caja manual de seis cambios o DCT de siete marchas y una de 193 hp con transmisión automática de ocho relaciones.
Y, según reveló la marca, una variante híbrida se unirá a la gama en 2026 y que incorporará la funcionalidad Vehicle to Load (V2L) para alimentar dispositivos externos y el sistema de Freno Regenerativo Inteligente 3.0, el cual ajusta automáticamente el frenado regenerativo en función del flujo de tráfico y los datos de navegación para optimizar la recuperación de energía.
De igual manera, cuenta con esquema de asistencias avanzadas a la conducción: el asistente de conducción en carretera, alerta de colisión frontal, diferentes funciones de frenado, cámaras 360° y Head-up Display, entre otros.
La producción global del nuevo Seltos comienza en diciembre de 2025, iniciando por India, seguida de lanzamientos en Corea, Norteamérica, Europa y China durante todo 2026, por lo que su llegada a Latinoamérica podría tardarse un poco.