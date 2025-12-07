Entrevista | Voyah, marca de carros eléctricos de lujo entra al mercado colombiano y revela sus expectativas

Cada vez son más las compañías del sector automotor que apuestan por Colombia, especialmente las chinas. Una de las que recientemente entró al país es Voyah, del gigante automotriz, Dongfeng Motor Corporation, la cual fue lanzada en 2018.
Esta marca china produce exclusivamente vehículos eléctricos de lujo y llega a competir en el segmento ultra premium, por ahora, con un único modelo, el Voyah Courage, que en China y Europa está rompiendo mercado con más de 30.000 unidades vendidas a septiembre.
La empresa colombiana especializada en la importación y comercialización de camiones y tractomulas Shacman, Gezpomotor, es la compañía que trajo la marca a Colombia y el único importador.
En entrevista con Valora Analitik, Juan Carlos González, gerente general de Gezpomotor, contó que para el próximo año traerán hasta tres modelos Voyah más y explicó cómo será la operación en el país.
¿Qué significa para la compañía traer Voyah a Colombia?
Para nosotros es un ejercicio muy interesante y emocionante porque es un proyecto que realmente ofrece cosas nuevas. Nosotros tenemos una filosofía: no traemos nada que nosotros mismos no usaríamos. Así que, más que un negocio, es compartir una experiencia, un vehículo que realmente nos gustaría conducir.
Es espectacular porque traemos un vehículo de lujo con prestaciones excepcionales y, sobre todo, con mucho diseño, personalidad y estilo. No lo vemos como un reto, sino como algo divertido, porque realmente se vende con facilidad.
¿Qué expectativas tiene la compañía con Voyah?
Voyah es una marca de lujo de una de las compañías más grandes del planeta en el sector de vehículos. Nuestro plan es traer al menos tres modelos más para el próximo año y otros dos o tres para el siguiente. Queremos posicionarnos como la marca líder en vehículos de lujo eléctricos en el país. Somos los importadores exclusivos de Voyah para Colombia.
¿Por qué decidieron traer esa marca?
Cuando identificamos el creciente interés en Colombia por vehículos eléctricos y nuevas tecnologías, empezamos a conversar con nuestros contactos y se abrió la posibilidad. Es crucial aclarar que no traemos cualquier marca. En China hay más de 130 marcas actualmente, y se estima que solo sobrevivirá un 30%. Voyah es una de las compañías poderosas que sí lo hará, lo cual es una garantía para el mercado colombiano.
En Colombia ya hay varias marcas del segmento premium que ofrecen vehículos eléctricos, ¿cómo van a entrar a competir?
La clave es mostrar el producto. Lo primero en el lujo es el diseño auténtico y distintivo. Trabajamos con Italdesign, la firma italiana que ha diseñado para Maserati, Lamborghini y Bugatti. Ese es nuestro primer pilar.
El segundo es la propuesta de valor: potencia, torque, confort interior con materiales premium, pero a un precio excepcionalmente competitivo. Estamos democratizando el lujo. El Voyah Courage, por ejemplo, se puede adquirir desde los $185.000.000.
No venimos a competir con una marca, sino a ofrecer una alternativa que marcará una tendencia y establecerá un nuevo estándar para el consumidor colombiano.
En cuanto a la red comercial, ¿cómo estarán distribuidos?
Arrancamos en Bogotá y Medellín. En Bogotá ya tenemos tres concesionarios operativos y planeamos completar de cinco a siete para 2025. Estos puntos son propios de la marca, gestionados directamente por nosotros.
Para el caso de Medellín seguiremos el mismo modelo. Luego, para la expansión a otras ciudades como Ibagué, Neiva o Bucaramanga, buscaremos aliados y compañías interesadas en representarnos.
¿Cómo percibe el momento actual del sector automotor en Colombia, especialmente en esta transición hacia la movilidad eléctrica?
Hoy hay una transición palpable. Casi cualquier persona con la que hablas muestra inquietud por un vehículo eléctrico. Puede que no lo tenga aún, pero lo está pensando. La gente le está perdiendo el miedo a lo eléctrico y lo híbrido, buscando opciones que generen menos emisiones. Estamos en un momento crucial porque se está abriendo un mercado enorme en Colombia, un fenómeno que en Latinoamérica se está dando con más fuerza aquí que en otros países.
Un desafío clave es la infraestructura de carga. ¿Cómo apoyará Voyah esta transformación en un país donde aún es incipiente?
Hay soluciones prácticas. Todos nuestros vehículos incluyen un cargador viajero que se conecta a un enchufe doméstico de 110 V. Sí, la carga es más lenta, pero con una autonomía de 625 km, no necesitas cargar frecuentemente. Para el día a día, en casa, es suficiente.
Además, vemos un movimiento importante. El gobierno y hasta las compañías de combustibles están interesados en instalar estaciones de carga. Es un círculo virtuoso: a medida que haya más vehículos eléctricos, habrá más inversión en carga. Igual el usuario ya tiene la solución básica en su hogar.
¿Cuáles son los puntos de Voyah en Colombia?
Actualmente estamos abiertos en dos puntos en Bogotá: en el centro comercial Fontanar y en el centro comercial Gran Estación, costado de Esfera. En unos 20 días, abriremos nuestro flagship store en la calle 100 con avenida de Suba, que será nuestro punto más grande. Los otros que planeamos también estarán en centros comerciales.
¿Cuándo traerán más modelos?
Este es solo el principio. El Courage es el vehículo de entrada de la marca. Ya estamos homologando un segundo modelo y posiblemente para el segundo semestre traeremos un tercero. Para el primer semestre del próximo año tendremos dos modelos disponibles.
Los que vienen después serán de mayor nivel, con más prestaciones, lujo y diseños más novedosos y, por supuesto, con precios más altos.
El Voyah Courage lo tenemos disponible en una paleta amplia de colores como blanco, negro, gris, azules, champaña y palo de rosa. Las primeras entregas a clientes serán a finales de diciembre.
¿Cuántas unidades esperan vender?
Creemos que, después del arranque, la marca puede alcanzar niveles superiores a las 500 unidades anuales en su fase inicial.