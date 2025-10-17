Voyah Courage: el nuevo SUV eléctrico de lujo y de alta autonomía que llega a Colombia

La nueva Voyah Courage aterriza en el mercado colombiano con la promesa de cambiar la conversación sobre lo que significa un vehículo eléctrico premium. Fabricada por Dongfeng, uno de los gigantes automotrices chinos, y diseñada por la reconocida casa italiana Italdesign, esta camioneta combina ingeniería avanzada, diseño elegante y una autonomía que destaca en su categoría.
Valora Analitik comprobó sus prestaciones en Oslo (Noruega), uno de los países referentes en movilidad eléctrica en el mundo (98 % de los autos nuevos vendidos tienen esta tecnología) y donde la Voyah Courage crece como uno de los vehículos de referencia.
El debut oficial de este modelo se dará en el Salón del Automóvil de Bogotá, donde llegará de la mano de Gezpomotor, en una única versión con un precio de lanzamiento de $155 millones (para las primeras 100 unidades)—antes de pasar a su valor de lista de $185 millones—, y una garantía de 8 años, reflejo de la confianza de la marca en su tecnología.
Destacado: Sector automotor gira hacia la electrificación a paso acelerado: países que lideran
Características de la Voyah Courage en Colombia
La Voyah Courage es un SUV eléctrico de 4,7 metros de largo y 2,9 metros de distancia entre ejes, que combina una arquitectura eléctrica de 800 voltios —una característica reservada hasta ahora para vehículos como los Porsche Taycan— con una batería de 80 kWh de CATL, capaz de entregar hasta 625 kilómetros de autonomía bajo el ciclo chino CLTC, y más de 500 km en condiciones reales. En Colombia, se espera que ronde los 560 km por carga, una cifra destacada para su tamaño y potencia.
Foto: Voyah Courage llega a Colombia de la mano de Gezpomotor
El motor trasero ofrece 290 caballos de potencia y 420 Nm de torque, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 6,9 segundos, una cifra sobresaliente para sus 2,2 toneladas de peso. Todo esto respaldado por una plataforma eléctrica de alto desempeño que le permite cargar al 80 % en menos de 40 minutos cuando se usa un cargador rápido de alta potencia.
En cuanto a seguridad, la Courage obtuvo cinco estrellas en las pruebas Euro NCAP, una garantía de protección para los pasajeros. Incorpora ocho airbags, control de crucero adaptativo inteligente desde 0 km/h, asistente de mantenimiento y cambio de carril, alertas de tráfico cruzado delantero y trasero, reconocimiento facial para monitorear la fatiga del conductor, cámaras 360°, frenado automático de emergencia y monitoreo de puntos ciegos, entre otros sistemas de asistencia que la ponen al nivel de los mejores SUV europeos.
En su interior, la Voyah Courage sorprende por su atmósfera tecnológica y minimalista. Los materiales son suaves y de alta calidad, con tapizados en ecocuero, iluminación ambiental con 256 colores y un diseño que apuesta por la simplicidad elegante. La joya de la cabina es una pantalla OLED curva de 15,9 pulgadas, deslizable de izquierda a derecha, que puede posicionarse frente al pasajero. Esta función inédita en el segmento transforma la experiencia de conducción, ya que el copiloto puede controlar música, navegación o clima, o activar el modo cine, todo bajo un sistema inteligente con procesador Snapdragon y reconocimiento por voz y gestos.
Foto: Voyah Courage llega a Colombia
Los asientos delanteros ofrecen ventilación, calefacción y masaje en espalda y cintura; el volante deportivo de base plana añade un toque vanguardista, mientras que el head-up display con realidad aumentada (AR-HUD) proyecta información directamente sobre el parabrisas, eliminando la necesidad de un tablero tradicional. Además, cuenta con sistema de sonido inmersivo con subwoofers integrados, carga inalámbrica de 50W, y doble cargador inductivo para dispositivos.
El espacio interior es generoso y funcional. Gracias a su amplio entre ejes y piso plano, ofrece comodidad de sobra incluso para pasajeros altos. El baúl de 530 litros, los rines aerodinámicos de 20 pulgadas, el techo panorámico eléctrico, las puertas sin marco y los detalles en negro brillante terminan de construir un conjunto que mezcla elegancia, aerodinámica y versatilidad.
En el apartado de conectividad, la Courage cuenta con CarPlay, Bluetooth, actualizaciones inalámbricas OTA, control remoto desde app, llamada automática de emergencia (eCall) y compatibilidad con hasta 20 idiomas. También destaca su sistema de climatización con bomba de calor y filtración de aire de alta eficiencia, que elimina partículas PM2.5, polen y formaldehído, ideal para los entornos urbanos más contaminados.
Así, esta SUV llega como una propuesta que puede impactar el mercado colombiano por su combinación de tamaño, autonomía, potencia, equipamiento y precio. Su plataforma eléctrica avanzada y su enfoque en el confort digital la posicionan como una seria alternativa frente a marcas europeas y coreanas del segmento premium.
A su vez, el lanzamiento de la Voyah Courage marca un paso firme de Dongfeng hacia el mercado latinoamericano, siguiendo la estrategia con la que la marca ha conquistado el norte de Europa y que es un anticipo del futuro que ya rueda por las calles del mundo y que, desde noviembre, se prepara para conquistar a los conductores colombianos.