Alcalde Galán responde si carros híbridos tendrán pico y placa en Bogotá

El pico y placa en Bogotá, confirmó la Alcaldía, es una medida que está constantemente en revisión, teniendo en cuenta las numerosas obras de infraestructura y el mayor parque automotor que se suma a la capital colombiana.
En el marco de esas revisiones, por ejemplo, una de las propuestas es que los vehículos no matriculados en la ciudad tengan una restricción de movilidad, correspondiente a la de un sábado cada 15 días.
Pendiente de que se confirmen estos cambios para el pico y placa en Bogotá, la idea que tiene la administración distrital es que la exención que se aplica por pago también tenga un aumento del precio, cercano al 50 %.
Ahora, ante el aumento de ventas y circulación de vehículos híbridos. Que hoy no tienen pico y placa, una de las propuestas de los últimos meses es que estos carros solo puedan circular los días conforme al último dígito de su placa.
¿Qué dijo Galán de ponerle pico y placa en Bogotá a los carros híbridos?
Ante la propuesta, el alcalde Carlos Fernando Galán dijo que este beneficio se mantiene en el plan de desarrollo de la ciudad y, de momento, no hay iniciativa concreta, ni de la Alcaldía ni del Concejo, para hacer algún tipo de modificación en ese sentido.
“En el marco legal de Bogotá hoy tenemos una regla aprobada por el Concejo de Bogotá en el Plan de Desarrollo que está vigente y que establece una excepción para los híbridos, y eso se mantiene hasta tanto el Concejo no lo cambie”, afirmó Galán.
Sin embargo, sí llamó la atención en que algunos de estos carros, que deberían cumplir con la medida del pico y placa en Bogotá, están siendo registrados como híbridos y no generan una reducción “significativa” de las emisiones.
De momento, la Alcaldía también ha descartado que el pico y placa vaya a tener cambios para que vuelva a ser por franjas horarias, o incluso se piense en la posibilidad de que algunas zonas de la ciudad sean exentas de la medida.