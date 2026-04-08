La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia presentó detalles de su plan de austeridad y reactivación económica, centrada en la reducción de impuestos, la atracción de inversión y austeridad por parte del Estado.
Valencia cuestionó la actual carga tributaria al señalar que “nos hace un país poco competitivo”, dijo en La FM y planteó la necesidad de impulsar una reforma tributaria orientada a disminuir impuestos para estimular la actividad empresarial.
En ese sentido, insistió en que Colombia debe enfocarse en fortalecer la inversión, especialmente en un contexto de bajo crecimiento demográfico.
Como parte de su estrategia, la precandidata propuso implementar contratos de estabilidad jurídica que brinden mayor confianza a los inversionistas y contribuyan a dinamizar la economía.
Detalles del plan de austeridad de Paloma Valencia
Asimismo, anunció un plan de austeridad estatal que contempla la reducción del aparato público, con la meta de pasar de la actual estructura a entre 11 y 12 ministerios, así como recortar entre un 30 % y 40 % las entidades del nivel central.
En materia de modernización, Valencia planteó avanzar hacia un Estado más digital, apoyado en herramientas de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia en la gestión pública.
Finalmente, sostuvo que el camino para el país está en fortalecer la competitividad y el crecimiento económico, como vía para aliviar la pobreza, recuperar los bienes públicos y garantizar la sostenibilidad de los programas sociales.