Análisis | Abelardo se dispersa, Paloma Valencia crece y Cepeda pierde margen para ganar en primera vuelta

Las mediciones de AtlasIntel, CNC y GAD3 coinciden en una señal estructural: las elecciones dejaron de ser un pulso de dos candidatos y pasó a un escenario de tres competidores con opciones reales. Así lo resume Víctor Muñoz, quien identifica una tendencia convergente entre las firmas.
En las tres encuestas, Cepeda se mantiene al frente con una intención de voto relativamente estable entre 33 % y 35 %. La consistencia de ese bloque, según los analistas, refleja una base consolidada de izquierda que se ha mantenido cohesionada tras las consultas.
Para Gonzalo Araújo, socio de la firma Orza, ese nivel no necesariamente es un techo. “Puede crecer si logra capturar indecisos”, explica, aunque advierte que ese segmento —mal llamado de centro— está siendo disputado con mayor eficacia por otras campañas.
“Por otro lado, se demuestra la consistencia de una izquierda unificada, más monolítica y cohesionado en torno a unas reformas sociales y políticas, incluyendo la constituyente”, agregó.
Paloma Valencia, el fenómeno de crecimiento
La candidatura de Paloma Valencia es la que registra el avance más claro. En todas las firmas, su curva es ascendente tras las consultas, con un salto significativo en el último corte.
Araújo atribuye ese crecimiento a la capacidad de la llamada “Gran Consulta” de atraer indecisos: “Ese es el gran aporte no solo de (Juan Daniel) Oviedo, sino de los demás miembros de la Gran Consulta, que con poca votación van a llevar más votos de los indecisos a votar por esa opción”.
Abelardo, competitivo pero fluctuante
El tercer bloque lo ocupa Abelardo De La Espriella, quien sigue siendo competitivo, pero con alta dispersión entre encuestadoras. Sus cifras varían más que las de sus rivales, lo que sugiere un electorado menos consolidado.
Según Araújo, su estrategia de acercamiento al Centro Democrático podría estar alejándolo de los indecisos, hoy el segmento más determinante. Además, advierte un factor demográfico: la mayor parte del electorado tiene más de 36 años y con alta participación femenina, lo que redefine los incentivos de campaña.
El analista político, Gabriel Cifuentes, coincide en que el panorama se abrió tras las elecciones parlamentarias y de consultas. “Cepeda parece consolidado en segunda vuelta, pero no está claro que pueda ganar en primera”, señala.
La disputa, agrega, se concentra ahora en quién lo enfrentará. Paloma Valencia aparece como una competidora en ascenso dentro de la centro derecha, captando votos tanto de Abelardo como de sectores de oposición que no se identifican con posturas más radicales. Parte de ese electorado provendría de figuras como Sergio Fajardo.
“La puja en la centro derecha, que hasta el momento venía ganando Abelardo, tiene una competidora sólida en tendencia al alza y recogiendo parte de los votos de Abelardo, así como votos de oposición que no se sienten cómodos en el extremo que representa el abogado”, señala Cifuentes.
Los indecisos son cada vez menos, pero los analistas creen que la capacidad de atraerlos definirá no solo el segundo lugar, sino las posibilidades reales en una eventual segunda
—