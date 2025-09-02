Plataforma de salud Osigu recibe inversión de US$10 millones para su expansión en Latinoamérica

Osigu, plataforma de gestión del ciclo de ingresos y reclamaciones en salud impulsada por IA en Latinoamérica, anunció una inversión estratégica de US$10 millones por parte de Eos Ventures, firma global de capital de riesgo especializada en seguros y sectores relacionados.
Con esta inversión, Eos se une a Visa, IDC Ventures y otros inversionistas en la Serie B de Osigu, la cual ha sido sobresuscrita. Esta operación marca la primera inversión de Eos Ventures en Latinoamérica y refuerza su apuesta por la modernización de los pagos en el sector salud y seguros en la región.
Retos en el sistema de salud en Latinoamérica
Los sistemas de salud y seguros en Latinoamérica enfrentan grandes desafíos: procesos fragmentados, baja estandarización y datos poco confiables que elevan costos e ineficiencias.
En ese caso, Osigu ofrece soluciones con el sistema operativo de las transacciones en salud y seguros. Al conectar pagadores, proveedores y pacientes, la compañía agiliza los pagos, reduce costos administrativos y acelera reembolsos.
“Osigu está resolviendo uno de los problemas más complejos y costosos en el sector salud y seguros de Latinoamérica: cómo se mueve el dinero dentro del sistema, Al combinar IA, automatización y profundo conocimiento del sector, han creado la infraestructura que este mercado necesitaba. Nos enorgullece que nuestra primera inversión en Latinoamérica sea en una empresa que lidera la transformación de los pagos en el sector salud y seguros. Tras conocer la estrategia de Osigu, a su equipo y a sus inversionistas, estamos convencidos de que es y seguirá siendo referente en la región”, afirmó Zach Powell, Socio General de Eos Ventures.
“Nos entusiasma dar la bienvenida a Eos como socio y miembro de nuestra Junta Directiva. Su experiencia global y conocimiento especializado los convierten en el aliado perfecto para lo que viene. Su perspectiva global y capital estratégico impulsarán nuestra expansión y roadmap tecnológico, mientras seguimos integrando salud y fintech para ofrecer pagos en el sector salud más ágiles, transparentes y confiables en la región», comentó Fernando Botrán, fundador y CEO de Osigu.
La compañía ya cuenta con operaciones en mercados de la región, incluyendo Colombia, Brasil, México, Centroamérica, y República Dominicana y se posiciona para escalar su plataforma, acelerar su expansión hacia nuevos mercados, avanzar en su estrategia de M&A y continuar digitalizando los pagos en el sector salud en Latinoamérica.