Plataforma Jeeves fortalece su sistema de pagos con stablecoins en Latinoamérica: así funciona

La plataforma global de infraestructura financiera para empresas, Jeeves, avanza en su apuesta por transformar los pagos corporativos en América Latina, Estados Unidos y Europa.
La compañía anunció un fortalecimiento estratégico de Jeeves Instant Pay, su red de pagos transfronterizos que utiliza stablecoins para mover dinero casi de manera instantánea, con disponibilidad 24/7 y costos hasta 80 % menores que los canales bancarios tradicionales.
Este anuncio llega acompañado de la designación de Pablo Cortina como nuevo Chief Risk Officer (CRO), un movimiento clave para reforzar la arquitectura de riesgo, cumplimiento y modelos avanzados que requieren las operaciones basadas en activos digitales y sistemas de pago de nueva generación.
Stablecoins para pagos corporativos
Jeeves Instant Pay se ha convertido en uno de los diferenciales más potentes de la compañía en mercados como México, Brasil y Colombia, donde las empresas pueden enviar y recibir recursos desde y hacia Estados Unidos en minutos.
La red opera sobre stablecoins reguladas y de alta liquidez, lo que permite:
- Pagos casi instantáneos entre países.
- Disponibilidad 24/7, sin depender de horarios bancarios.
- Costos reducidos hasta en un 80 % frente al sistema tradicional.
- Conciliación en tiempo real, ideal para equipos financieros globales.
- Menor dependencia del sistema bancario internacional, caracterizado por demoras y tarifas altas.
“Nuestro objetivo es elevar el estándar global de los pagos corporativos. Lo que hoy toma días debe tomar minutos”, afirmó Dileep Thazhmon, fundador y CEO de Jeeves.
Con clientes en más de 20 mercados, la plataforma integra cuentas multi-moneda, tarjetas corporativas, pagos internacionales y gestión de gastos en un solo ecosistema financiero.
Experiencia de Pablo Cortina
Antes de unirse a Jeeves, Cortina trabajó más de 12 años en Capital One (Estados Unidos), donde lideró áreas críticas de riesgo, fraude, depósitos, préstamos y modelos de inteligencia artificial para la Small Business Bank.
Su trayectoria previa incluye roles globales en ExxonMobil, en planeación, análisis estratégico e IT financiero para mercados en China, Estados Unidos y América Latina.
Cortina es ingeniero químico por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México y cuenta con un MBA de The George Washington University School of Business.
Sobre su llegada a Jeeves, afirmó: “La infraestructura financiera global está migrando hacia pagos instantáneos y sin fronteras. La combinación de stablecoins, tecnología multi-país y analítica avanzada abre la puerta a un nuevo estándar operativo. Mi objetivo es llevar la estrategia de riesgo de Jeeves al siguiente nivel para que las empresas puedan crecer con confianza, sin importar el país en el que operen”.