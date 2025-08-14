Ponen freno a bicitaxis en Bogotá: Norma establece esta prohibición que no acatan

Los bicitaxis en Bogotá han operado de manera continua por cerca de dos décadas, consolidándose como un servicio de movilidad alternativo en diversos barrios de la ciudad.
Este medio de transporte surgió como una solución emergente ante la limitada cobertura de rutas alimentadoras del sistema TransMilenio, situación que obligaba a muchos usuarios a recorrer largas distancias entre sus hogares y las estaciones más cercanas.
Aunque su presencia se ha mantenido con el paso de los años, la Secretaría Distrital de Movilidad recuerda que este servicio es de carácter informal y no cumple con los requisitos técnicos ni con los equipos de seguridad exigidos por el Código Nacional de Tránsito. Por esta razón, su operación está sujeta a restricciones específicas.
La Resolución 137609 de 2023, emitida por la Secretaría Distrital de Movilidad, establece la prohibición de circulación de ciclomotores en ciclorrutas y en espacios destinados exclusivamente a peatones y ciclistas. Esta medida incluye a los bicitaxis que cuentan con motor, ya que se consideran vehículos no autorizados para transitar por estas vías.
Asimismo, los bicitaxis con motores de combustión interna no tienen permiso para prestar servicio de transporte, dado que no cumplen con los estándares de seguridad requeridos para operar como medio formal de movilización. La normativa busca prevenir riesgos tanto para los pasajeros como para los demás usuarios de la vía, priorizando medios de transporte que se ajusten a la regulación vigente.
¿Qué medidas implementará la Secretaría de Movilidad para poner freno a bicitaxis?
Con el fin de regular la circulación de estos vehículos y promover el uso de alternativas autorizadas, la Secretaría de Movilidad ha intensificado los operativos de control. Estas acciones están orientadas a garantizar la prioridad de circulación para ciclistas en las ciclorrutas y a preservar los andenes para el tránsito peatonal.
En uno de los operativos más recientes, las autoridades inmovilizaron nueve bicitaxis que operaban de manera contraria a la normativa. Durante la intervención, se verificó que estos vehículos incumplían con las disposiciones técnicas y de seguridad estipuladas, lo que motivó su retiro temporal de circulación.
La entidad anunció que este tipo de controles se incrementará en diferentes puntos de la ciudad, especialmente en sectores donde la operación de bicitaxis es más frecuente. El objetivo es reducir la presencia de transporte informal en vías y espacios no autorizados, mejorar las condiciones de movilidad y garantizar la seguridad vial.