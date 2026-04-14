Por cierres nocturnos en el túnel Sumapaz, usuarios deberán circular por la Nariz del diablo en abril

La concesionaria Vía Sumapaz informó que, con el fin de adelantar labores de mantenimiento preventivo, el túnel Sumapaz, ubicado en el corredor vial Bogotá-Girardot, tendrá cierres totales programados durante varias noches del mes de abril.
Los cierres se llevarán a cabo en el tramo comprendido entre Boquerón y Melgar. Las interrupciones al flujo vehicular están programadas para los días 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de abril, iniciando a las 10:00 p. m. y extendiéndose hasta las 5:00 a. m. del día siguiente.
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El objetivo principal de estas intervenciones es garantizar que todos los sistemas de seguridad y operatividad del túnel se encuentren en condiciones óptimas para los más de 30.000 vehículos que transitan diariamente por esta infraestructura.
Para asegurar la continuidad del tránsito durante las horas de mantenimiento, la concesión, en coordinación con la Policía de Tránsito, habilitará pasos alternados en el sector conocido como la Nariz del diablo. Esta medida permitirá que los conductores puedan seguir desplazándose por la vía Bogotá-Girardot mientras el túnel permanece cerrado.
Vía Sumapaz recomendó a los usuarios mantenerse informados sobre el estado de la vía en tiempo real a través de su cuenta de X y la emisora 90.1 FM.
Estas actividades se enmarcan en el proyecto del Tercer Carril Bogotá-Girardot, una obra de 145 km de extensión que conecta el centro del país con el puerto de Buenaventura.
Las obras de ampliación ya finalizaron y el proyecto se encuentra en etapa de verificación. En esta fase, que registraba un avance cercano al 80 % a finales de 2025, se están realizando ajustes y correcciones menores identificadas por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a través de la interventoría para asegurar la excelencia en el servicio y la seguridad vial.