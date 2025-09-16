Reconocida empresa porcicultora busca expandirse en Colombia con nuevo crédito de Scotiabank Colpatria

Scotiabank Colpatria cerró una transacción por $60.000 millones con Cerdos del Valle S.A., compañía de amplia trayectoria en la industria porcina, consolidada en el sector de alimentos en Colombia según su nivel de ventas.
El crédito otorgado contempla tanto el refinanciamiento de deudas como la financiación de nuevos proyectos de expansión, lo que permitirá a la compañía fortalecer su operación, ampliar su capacidad productiva y seguir impulsando la cadena de valor de la porcicultura en el país.
Sebastián Rodríguez, vicepresidente de Banca Comercial de Scotiabank Colpatria, resaltó que: “nos complace profundamente seguir apoyando a nuestro importante cliente Cerdos del Valle S.A. en la realización de sus objetivos estratégicos por medio de este crédito, que incluye el refinanciamiento de deudas y fondos para nuevos proyectos de expansión”.
“Además, realizamos una cobertura para mitigar el riesgo de tasa de interés del cliente. Respaldados en la capacidad y conocimientos locales y globales del Banco seguimos enfocados en crecer en el segmento empresarial del país”, completó.
Apuesta de Scotiabank por los sectores productivos
Al dar a conocer el anuncio, el banco explicó que el sector porcícola colombiano ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años, aportando a la generación de empleo, el abastecimiento de alimentos de calidad y la diversificación de exportaciones.
Con esta operación, Scotiabank Colpatria refuerza su compromiso de impulsar la competitividad y sostenibilidad de la agroindustria, un sector clave para el desarrollo económico de Colombia, dice un comunicado de la entidad bancaria.
De esta manera, el Banco continúa desempeñando un papel fundamental al facilitar la expansión de proyectos empresariales de alto impacto, reafirmando su propósito de contribuir al desarrollo económico del país y de la región.